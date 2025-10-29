Dự đoán 3 ngày đầu tháng 11 dương lịch, 3 con giáp tiền vàng bao phủ, thu nhập ngút trời, hỷ sự nối đuôi kéo đến, tiền rủng rỉnh túi

Dự đoán 3 ngày đầu tháng 11 dương lịch, nhờ Tam Hội giúp sức nên con giáp tuổi Ngọ thời gian này sẽ cảm nhận được sự hỗ trợ và thấu hiểu hơn trong sự nghiệp, sự ấm áp của gia đình cũng trở thành động lực để tiến về phía trước.

Con giáp tuổi Ngọ hôm nay vui mừng ra mặt khi Thiên Tài trợ lực giúp cho sự nghiệp dễ có cơ hội để thăng hoa, tiền tài rủng rỉnh. Nhiều người còn nhanh chóng hoàn thành được mục tiêu tiền bạc, mua nhà, mua ô tô trong thời gian này. Ngũ hành tương sinh cho thấy sự xuất sắc của bạn trong cách điều phối mối quan hệ với một nửa của mình. Người ấy không chỉ tôn trọng mà còn thể hiện sự yêu thương và quan tâm bạn hết lòng.

Dự đoán 3 ngày đầu tháng 11 dương lịch, người tuổi Dần có thể thoải mái thể hiện tài năng của mình, ghi điểm trong mắt đồng nghiệp và cấp trên. Con đường thăng tiến của bạn đang rộng mở ngay trước mắt.

Ảnh minh họa: Internet

Lại thêm Thực Thần xuất hiện, tin vui về tài lộc đến khiến bạn không khỏi bất ngờ. Nhất là với những người làm nghề tự do nay kinh doanh buôn bán, một khoản tiền kha khá sẽ rơi vào túi bạn đó.



Tuy nhiên, Mộc khắc Thổ, người độc thân vẫn chưa thể tìm được cho mình một nửa ưng ý. Có lẽ bạn nên hạ bớt các tiêu chuẩn của mình xuống, hãy sống thực tế hơn, đừng mãi mơ mộng thêm nữa.

Con giáp tuổi Mão

Dự đoán 3 ngày đầu tháng 11 dương lịch, tuổi Mão khá phấn khởi với công việc của mình. Bản mệnh có quyền được bày tỏ ý kiến của mình và phản bác lại những người vô duyên ở cơ quan. Hãy lên tiếng vì những điều đúng đắn nhưng đừng nói nặng lời, may mắn sẽ đến với bản mệnh.

Ảnh minh họa: Internet

Đường tài lộc của con giáp này đang trên đà hanh thông, phát triển nhưng đừng vội mừng vì nguy cơ mất tiền cũng có thể xảy ra. Bản mệnh có lộc làm ăn nên người nào có cửa hàng hoặc đi làm ăn xa thì tiền bạc dồi dào nhưng cần chi tiêu hợp lý một chút.

Tình cảm lại có phần ảm đạm. Con giáp này vẫn còn giận người này, hờn người kia, ghét người nọ nên tâm trạng không thoải mái. Một số người dễ cáu gắt với người thân trong nhà khiến họ tổn thương sâu sắc.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!