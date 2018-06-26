Dù nhìn hiền lành nhưng đừng dại ‘kiếm chuyện’ với 3 nàng giáp này, hậu quả khó lường!

Tâm linh - Tử vi 26/06/2018 05:30

Đây là những con giáp dù hiền lành, sống tình cảm nhưng chỉ cần chọc giận họ thì hậu quá khó lường lắm!

Tuổi Mão

Người tuổi Mão vốn sống tình cảm, lương thiện, luôn hết lòng giúp đỡ người khác. Họ thu hút bởi sự phóng khoáng, dễ gần. Dù vậy khi bắt đầu thân thiết, người tuổi Mão sẽ dần lộ tính cách, cảm xúc thật của mình.

Con giáp này vốn hiền lành, họ biết đúng giá trị cuộc sống, vì vậy luôn rất quý trọng các mối quan hệ. Chỉ là, khi đủ thân, họ sẽ thể hiện rõ mình thích ghét gì và đừng chạm vào giới hạn chịu đựng của họ. Vì một khi nổi giận, hậu quả sẽ khó lường.

Trong hôn nhân cũng vậy, người tuổi Mão luôn có thể vượt qua khó khăn cùng bạn đời. Nhưng trên hết, đừng khiến họ vượt ngưỡng chịu đựng, mọi chuyện sẽ không hay đâu!

Dù nhìn hiền lành nhưng đừng dại ‘kiếm chuyện’ với 3 nàng giáp này, hậu quả khó lường! - Ảnh 1
Trên hết, đừng khiến họ vượt ngưỡng chịu đựng, mọi chuyện sẽ không hay đâu! - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ sống tình cảm nhưng không bộc lộ nhiều. Nếu ai làm gì sai, họ có thể bỏ qua. Nhưng với người thân, họ sẽ càng để lộ tính cách thật, dễ khó chịu khi có chuyện không hay. Do đó, với con giáp này, hãy yêu thương quan tâm họ nhiều, họ sẽ dần thể hiện mình nhiều hơn.

Và với người tuổi Tỵ, chỉ có những chuyện liên quan tới người thân, bạn bè mới có sức ảnh hưởng tới họ. Dù vậy, một khi con giáp này nổi giận thì khó lường lắm, vì họ không dễ kiểm soát cơn giận của mình. Nhưng sau đó họ sẽ bỏ qua hết. Nói chung, đừng khiến con giáp này nổi giận, vì tình cảm có thể sẽ theo đó mà mất đi!

Dù nhìn hiền lành nhưng đừng dại ‘kiếm chuyện’ với 3 nàng giáp này, hậu quả khó lường! - Ảnh 2
Nói chung, đừng khiến con giáp này nổi giận, vì tình cảm có thể sẽ theo đó mà mất đi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất có phần nóng tính hơn 2 con giáp kia. Thường thì con giáp này vốn rất điềm tĩnh, nhất là khi làm việc. Họ nghiêm túc và trách nhiệm. Dù vậy, trong cuộc sống, con giáp này cũng vui vẻ, hài hước. Vẻ bề ngoài của họ dễ khiến người khác nhận định là dễ dãi, nhưng họ lại rất dễ nóng tính. Và một khi chạm đúng “điểm nóng”, con giáp này sẽ tức giận khó kìm chế.

Con giáp này trung thành, công bằng, ghét những gì không rõ ràng. Và chỉ cần nhớ điều này thì chắc chắn sẽ có mối quan hệ tốt với người tuổi Tuất. Nhất là trong hôn nhân, con giáp này dễ nóng tính nhưng lại luôn xem gia đình là nhất. Vợ nào có chồng tuổi Tuất thì nên quan tâm, thấu hiểu và đừng khiến họ nổi giận!

Dù nhìn hiền lành nhưng đừng dại ‘kiếm chuyện’ với 3 nàng giáp này, hậu quả khó lường! - Ảnh 3
Vợ nào có chồng tuổi Tuất thì nên quan tâm, thấu hiểu và đừng khiến họ nổi giận! - Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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