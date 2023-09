Dự đoán tử vi 3 ngày đầu tuần (19/9 - 21/9), TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, 3 con giáp phúc lộc thọ toàn, sự nghiệp lên hương, tiền của dư dôi, tiêu hoài còn mãi

Tuổi Mão

Theo 3 ngày đầu tuần (19/9 - 21/9), Thần Tài phù hộ, quý nhân tương trợ, mang tài lộc, phúc lộc đến với tuổi Mão. Trong sự nghiệp, người tuổi Mão sẽ tạo được nhiều đột phá mới, tạo mở được con đường thăng tiến nhanh chóng, đồng thời cũng tự kiếm về không ít cơ hội đại phát tài.

Tử vi 12 con giáp cho hay, vận may cũng như cơ hội ập đến liên tiếp, chỉ cần nắm được cơ hội, tập trung làm giàu, chẳng mấy chốc thì con giáp may mắn này sẽ giàu sang phú quý, tiền bạc khỏi lo, sống đời an yên, hưởng thụ.