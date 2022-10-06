Dự đoán tử vi 3 ngày cuối tuần (7/10 - 9/10), TINH TÚ RỢP TRỜI, 3 con giáp khoác lên mình hàng vạn may mắn, chạm tay đến đâu tiền tài dư dôi đến đó

Tâm linh - Tử vi 06/10/2022 20:48

Theo tử vi 3 ngày cuối tuần (7/10 - 9/10), 3 con giáp được Thần Phật thương tình ban cho tài lộc, sự nghiệp leo thang, tiền tài đầy túi.

Tuổi Mão

Tử vi 3 ngày cuối tuần (7/10 - 9/10) cho hay, người tuổi Mão sẽ gặp nhiều may mắn trong mọi phương diện cuộc sống. Nếu biết chớp thời cơ, con giáp này không chỉ thành công trong sự nghiệp mà tình duyên cũng sẽ khởi sắc.

Theo tử vi 12 con giáp, nhờ có sự giúp đỡ của Nhị Hợp mà bản mệnh làm gì cũng suôn sẻ. Mão là người có năng lực và biết đánh giá tình hình nên có thể lập ra những kế hoạch làm việc chính xác. Ngoài ra, tinh thần hăng hái, sẵn sàng nhận nhiệm vụ giúp Mão có thể phát triển nhanh chóng.

Dự đoán tử vi 3 ngày cuối tuần (7/10 - 9/10), TINH TÚ RỢP TRỜI, 3 con giáp khoác lên mình hàng vạn may mắn, chạm tay đến đâu tiền tài dư dôi đến đó - Ảnh 1
Tử vi 3 ngày cuối tuần (7/10 - 9/10) cho hay, người tuổi Mão sẽ gặp nhiều may mắn trong mọi phương diện cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

So với những con giáp khác, cuộc đời của tuổi Hợi ít sóng gió hơn, nếu có cũng chỉ là giai đoạn nhất thời. Người tuổi Hợi vốn thông minh, tài giỏi, chỉ cần có cơ hội thăng tiến mà biết tận dụng nắm bắt thì họ sẽ xây dựng được cơ ngơi viên mãn, tiền tài dồi dào.

Theo tử vi 3 ngày cuối tuần (7/10 - 9/10), tài vận và cuộc sống tuổi Hợi lên như diều gặp gió. Đối với những người tuổi Hợi làm ăn kinh doanh, thì những tháng cuối năm sẽ là cơ hội tốt để họ đổi đời. Từ giai đoạn này trở đi, cứ nắm bắt đúng thời cơ thì cuộc sống những năm sau không những viên mãn mà còn dư dả sung túc, khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Dự đoán tử vi 3 ngày cuối tuần (7/10 - 9/10), TINH TÚ RỢP TRỜI, 3 con giáp khoác lên mình hàng vạn may mắn, chạm tay đến đâu tiền tài dư dôi đến đó - Ảnh 2
Theo tử vi 3 ngày cuối tuần (7/10 - 9/10), tài vận và cuộc sống tuổi Hợi lên như diều gặp gió - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Con giáp tuổi Mùi trời sinh có sức chiến đấu vô cùng kiên cường, dù trong hoàn cảnh tệ hại thì bạn vẫn tìm được cách để thích nghi với hoàn cảnh và tìm được hướng đi mới cho mình, giữa cái khó ló cái khôn. Bản chất hiền hòa, chân thành, bạn sẽ thu hút được thêm nhiều quý nhân tới trợ giúp mình.

Theo tử vi 3 ngày cuối tuần (7/10 - 9/10), có cát tinh nhập mệnh, quý nhân vây quanh, con giáp tuổi Mùi làm gì cũng thuận lợi hơn. May mắn có được sẽ giúp bạn dễ dàng tiến đến với mục tiêu đã định, không phải trải qua quá nhiều khó khăn, trắc trở.

Dự đoán tử vi 3 ngày cuối tuần (7/10 - 9/10), TINH TÚ RỢP TRỜI, 3 con giáp khoác lên mình hàng vạn may mắn, chạm tay đến đâu tiền tài dư dôi đến đó - Ảnh 3
Theo tử vi 3 ngày cuối tuần (7/10 - 9/10), có cát tinh nhập mệnh, quý nhân vây quanh, con giáp tuổi Mùi làm gì cũng thuận lợi hơn - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Chúc mừng 3 con giáp trúng số độc đắc đúng 16 giờ chiều mai (7/10/2022), Thần Tài ghé đến nhà, ban cho may mắn, đánh đâu thắng đó, phú quý theo chân

Chúc mừng 3 con giáp trúng số độc đắc đúng 16 giờ chiều mai (7/10/2022), Thần Tài ghé đến nhà, ban cho may mắn, đánh đâu thắng đó, phú quý theo chân

Tử vi 12 con giáp dự đoán, đúng 16 giờ chiều mai (7/10/2022), 3 con giáp này dưới sự che chở của Thần Tài nên công thành danh toại, như ý cát tường, muốn gì được nấy.

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