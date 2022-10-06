Đúng 3 ngày cuối tuần (7, 8, 9/10), Thần Phật độ trì, Quý Nhân nâng đỡ, 3 con giáp 'phúc lộc thọ toàn', song hỷ lâm môn, đắc tài đắc lộc, tiền tiêu không hết

Theo tử vi 12 con giáp, vào đúng 3 ngày cuối tuần (7, 8, 9/10), 3 con giáp thành công nối tiếp thành công, đại cát đại lợi, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp một bước lên hương.
- Đúng 10 giờ ngày mai (6/10/2022), 3 con giáp có vận số đỏ rực, tiền của đua nhau kéo về, tài sản bạt ngàn, vạn sự như ý
- Tử vi 3 ngày tới (6/10 - 8/10), Thần Tài chiếu cố, Cát Tinh nâng đỡ, 3 con giáp này tiền tài thăng tiến, sự nghiệp khởi sắc, tiền của dư dôi
Tuổi Dậu
Đúng 3 ngày cuối tuần (7, 8, 9/10), con giáp tuổi Dậu sẽ gặp nhiều may mắn, phúc lộc trong đường công danh, sự nghiệp. Được sao Tài bạch và Tài tinh chiếu mệnh, người tuổi này làm ăn cực vượng, đầu tư đâu, sinh lời đó. Nắm bắt được đúng cơ hội làm ăn, bạn không chỉ có được tài lộc dồi dào mà còn có được phúc khí vô biên.
Tử vi 12 con giáp cho hay, nhờ công việc kinh doanh phát đạt, bản mệnh sẽ thu được những khoản lợi lớn. Tuy công việc làm ăn, kinh doanh đang thuận lợi, nhưng người tuổi này cũng cần chú ý đến lời ăn tiếng nói để tránh những cuộc cãi vã không đáng có.
Tuổi Mùi
Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi hiền lành, thật thà, chất phác. Bạn thuộc tuýp người độc lập, thích tự mình làm mọi việc hơn là nhờ vả người khác. Trong công việc, họ là người tận tâm, tận lực và có trách nhiệm. Tuy nhiên, người tuổi Mùi cũng dễ tin người, dễ bị lừa gạt, thất thoát tài sản.
Đúng 3 ngày cuối tuần (7, 8, 9/10), tài vận của người tuổi Mùi đổi khác, hanh thông, thuận lợi hơn nhiều. Được sao tốt chiếu mệnh, con giáp này gặp được quý nhân. Đây có thể là cấp trên hoặc là người bạn hợp tác làm ăn với bạn.
Tuổi Hợi
Đúng 3 ngày cuối tuần (7, 8, 9/10), tuổi Hợi là một trong những con giáp may mắn bậc nhất. Bản mệnh sẽ được mời về làm một vị trí cao ở công việc mà bạn đang đảm nhận. Suy nghĩ lâu cuối cùng cũng quyết định vì đó là một vị trí khá phù hợp, thu nhập lại khủng. Đừng ngại khó khăn, hãy thử sức khi nghĩ rằng mình có thể và thành công sẽ tới.
Theo tử vi 12 con giáp, chuyện gia đình cũng khá tốt, tiền bạc tích cóp được bây giờ có thể tính chuyện đầu tư một chút. Trong thời gian này, bạn cũng nên tính việc kết hôn hoặc đính hôn bởi có thể sẽ gặp được người mang lại cuộc sống sung túc cho bạn, hai người tương trợ lẫn nhau.
*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.