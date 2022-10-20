Dự đoán tử vi 3 ngày cuối tuần (21/10 - 23/10), Thần Tài ban phước lành, 3 con giáp trúng số độc đắc, giàu có nhất, quyền lực nhất, nhiều tiền nhất

Tâm linh - Tử vi 20/10/2022 15:48

Theo tử vi 3 ngày cuối tuần (21/10 - 23/10), 3 con giáp này may mắn trúng số độc đắc nên tiền tài gia tăng, thu nhập bạc tỷ, thay mệnh đổi vận, ngày càng giàu có.

Tuổi Tý

Tử vi 3 ngày cuối tuần (21/10 - 23/10) có nói, đây chính là lúc mà người tuổi Tý đón nhiều tin vui về tiền bạc. Tài vận vượng phát, nhiều cơ hội kiếm tiền mở ra trước mắt, con giáp này còn được quý nhân phù trợ nên vận số về sự nghiệp, tiền tài để trôi chảy, thuận buồm xuôi gió.

Với người làm kinh doanh, đây sẽ là tháng buôn bán vô cùng thuận lợi. Nếu muốn mở rộng quy mô làm ăn thì đây sẽ là một thời điểm lý tưởng. Người làm công ăn lương cũng sẽ có có vận trình công việc hanh thông, có thể xuất hiện khoản thu nhập thêm hoặc tăng lương nhẹ.

Dự đoán tử vi 3 ngày cuối tuần (21/10 - 23/10), Thần Tài ban phước lành, 3 con giáp trúng số độc đắc, giàu có nhất, quyền lực nhất, nhiều tiền nhất - Ảnh 1
Tử vi 3 ngày cuối tuần (21/10 - 23/10) có nói, đây chính là lúc mà người tuổi Tý đón nhiều tin vui về tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Dần tính tình hào phóng, hảo sảng, hay giúp đỡ mọi người. Đây là con giáp phúc dày, mệnh lớn. Tài lộc của người tuổi này đa phần đều dồi dào. Khi gặp khó khăn, con giáp này thường được quý nhân phù trợ nên cuộc sống ngày càng suôn sẻ.

Theo tử vi 3 ngày cuối tuần (21/10 - 23/10), người tuổi Dần sẽ thoát khỏi cảnh nghèo khó và kém may mắn. Đây là khoảng thời gian tuyệt đẹp của con giáp may mắn này, quý nhân luôn bên cạnh để hỗ trợ, nâng cao vận khí cho tuổi Dần.

Dự đoán tử vi 3 ngày cuối tuần (21/10 - 23/10), Thần Tài ban phước lành, 3 con giáp trúng số độc đắc, giàu có nhất, quyền lực nhất, nhiều tiền nhất - Ảnh 2
Theo tử vi 3 ngày cuối tuần (21/10 - 23/10), người tuổi Dần sẽ thoát khỏi cảnh nghèo khó và kém may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi 3 ngày cuối tuần (21/10 - 23/10) chỉ rõ, tuổi Tuất sẽ là con giáp giàu nhất, quyền lực nhất, nhiều tiền nhất. Những kế hoạch của bạn đều mang lại thành quả lớn, được nhiều người ngưỡng mộ. Thời gian trước còn khó khăn, chật vật chuyện tiền bạc nhưng khi bước sang giai đoạn này, mọi chuyện của con giáp may mắn này dần sáng sủa hơn.

Tử vi 12 con giáp có nói, con đường quan lộ của người tuổi Tuất vô cùng thăng hoa, bản mệnh có đủ bản lĩnh để đánh bay những kẻ chơi xấu mình. Nhờ vào sự thông minh, mưu trí mà vận trình của bạn như diều gặp gió, càng thổi càng bay cao, bay xa, trở thành con giáp giàu sang.

Dự đoán tử vi 3 ngày cuối tuần (21/10 - 23/10), Thần Tài ban phước lành, 3 con giáp trúng số độc đắc, giàu có nhất, quyền lực nhất, nhiều tiền nhất - Ảnh 3
Tử vi 3 ngày cuối tuần (21/10 - 23/10) chỉ rõ, tuổi Tuất sẽ là con giáp giàu nhất, quyền lực nhất, nhiều tiền nhất - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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