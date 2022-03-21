Dự đoán tử vi 3 con giáp "lộc vàng lộc bạc" trải dài suốt 9 ngày cuối tháng 3/2022, hốt trọn túi tiền to, số may mắn nhảy tưng bừng

Tâm linh - Tử vi 21/03/2022 18:08

Trong 9 ngày cuối tháng, những con giáp này được dự đoán sẽ nhận được lộc vàng lộc bạc, từ đó may mắn hốt trọn túi tiền to, ngập tràn tài lộc, làm gì cũng thành công, thuận lợi.

Tuổi Mùi

Tử vi 9 ngày cuối cùng của tháng 3/2022 dự đoán tuổi Mùi sẽ là con giáp nằm top may mắn về tài lộc, họ gặp được nhiều điềm lành từ đó ăn phát tài, tài vận khác biệt và sẽ thăng tiến lên một bậc. Trong những ngày cuối tháng, cuộc sống tuổi Mùi sẽ trở nên tốt đẹp hơn, có thể có thêm quý nhân phù trợ, vận trình sự nghiệp vô cùng hanh thông. Tuổi Mùi có khả năng gặt hái được nhiều thành công, mọi việc đang làm đều vận hành trơn tru, thuận lợi, Vận trình tài lộc tăng cao, họ may mắn dù là về sự nghiệp hay vận may về tình duyên đều thăng hoa không ngừng.

Dự đoán tử vi 3 con giáp 'lộc vàng lộc bạc' trải dài suốt 9 ngày cuối tháng 3/2022, hốt trọn túi tiền to, số may mắn nhảy tưng bừng - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Tuổi Sửu

Tử vi tuổi Sửu 9 ngày cuối cùng của tháng 3/2022 sẽ có phúc lộc dồi dào, làm đâu thắng đó. Họ được thần Tài trải vàng trên đường đi, lại thêm vượng vận quý nhân nên khi gặp khó khăn thường được giúp đỡ, tài lộc rủng rỉnh, cuộc sống ngày một khởi sắc. Vào thời điểm này, vận may của tuổi Sửu nhảy số liên tục, tin vui tới tấp, họ sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, có người còn tìm được lối đi riêng, thành công rực rỡ lúc nào không hay, tài vận khởi sắc đáng kể, việc mua nhà mua xe cũng không quá khó khăn.

Dự đoán tử vi 3 con giáp 'lộc vàng lộc bạc' trải dài suốt 9 ngày cuối tháng 3/2022, hốt trọn túi tiền to, số may mắn nhảy tưng bừng - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Tuổi Tỵ

Tử vi 9 ngày cuối cùng của tháng 3/2022 dự đoán tuổi Tỵ sẽ liên tục được thần tài chiếu cố nên cuộc sống vô cùng rực rỡ. Có được vận may bất ngờ không phải ai cũng có được, họ chắc chắn sẽ có thêm nguồn thu nhập đáng ngưỡng mộ. Họ sẽ là con giáp dễ dàng gặp được nhiều may mắn, mặc dù có lúc họ cũng đối mặt với khó khăn thử thách nhưng nhờ bản tính hào phóng mà đường đời đơn giản hơn, bớt phức tạp hơn, nhờ vậy mà dễ dàng gặt hái được nhiều thành công. Nhìn chung, tuổi Tỵ chỉ cần chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều hỷ sự, quý nhân xuất hiện có thể giúp họ thăng hoa.

Dự đoán tử vi 3 con giáp 'lộc vàng lộc bạc' trải dài suốt 9 ngày cuối tháng 3/2022, hốt trọn túi tiền to, số may mắn nhảy tưng bừng - Ảnh 3
Ảnh minh họa

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

Từ khóa:   tử vi cuối tháng tử vi 12 con giáp tử vi

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 15 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 30 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Video 1 giờ 30 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Video 2 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót