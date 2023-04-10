Dự đoán từ ngày 21/2 - 26/2 âm lịch: 3 con giáp tiêu trừ vận đen, mở cửa nghênh đón tài lộc, tiền bạc đầy kho, thoát cảnh nợ nần

Tâm linh - Tử vi 10/04/2023 06:07

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, từ ngày 21/2 - 26/2 âm lịch, những con giáp may mắn này sẽ có tài lộc vụt sáng chói lọi.

Tuổi Thân

Gần đây, sự nghiệp của người tuổi Thân gặp không ít trở ngại, áp lực do có kẻ tiểu nhân ngáng đường. Tuy nhiên, con giáp này cần giữ vững tinh thần, tiếp tục nỗ lực vươn lên. Từ ngày 21/2 - 26/2 âm lịch, người tuổi Thân được sao may mắn chiếu mệnh nên tài vận có nhiều khởi sắc.

Các vấn đề trước đó được giải quyết triệt để, đặc biệt tài vận vượng phát, nhiều phần hanh thông. Người tuổi Thân nên ghi nhớ rằng khó khăn trong công việc cũng là cơ hội tốt để bạn rèn luyện bản lĩnh, tài năng cũng như học hỏi kinh nghiệm để ngày một vững vàng, trưởng thành.

Dự đoán từ ngày 21/2 - 26/2 âm lịch: 3 con giáp tiêu trừ vận đen, mở cửa nghênh đón tài lộc, tiền bạc đầy kho, thoát cảnh nợ nần - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Từ ngày 21/2 - 26/2 âm lịch, tài vận của người tuổi Mão vượng hơn nhiều so với thời gian trước. Được trời ban phúc lộc, con giáp này đạt được nhiều thành tựu trong công việc, được cấp trên khen thưởng, được đồng nghiệp nể trọng.

Người làm công ăn lương thì lại càng chốt được nhiều đơn hàng, thu về khoản lợi nhuận lớn. Nhờ làm việc có tâm lại nỗ lực hết mình, người tuổi Mão thu tiền bạc về đầy ví. Hãy tận dụng triệt để cơ hội này để đạt cuộc sống giàu sang đáng mơ ước.

Dự đoán từ ngày 21/2 - 26/2 âm lịch: 3 con giáp tiêu trừ vận đen, mở cửa nghênh đón tài lộc, tiền bạc đầy kho, thoát cảnh nợ nần - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi 12 con giáp dự đoán, từ ngày 21/2 - 26/2 âm lịch, con giáp tuổi Mùi được Thần Tài ban phúc lộc nên tài vận vượng hơn thấy rõ. Nếu mấy tháng trước đây, người tuổi Mùi gặp nhiều trở ngại trong công việc thì giờ đây, mọi vấn đề mà bạn gặp phải cũng dần được tháo gỡ.

Người làm công ăn lương thì lộc tài tăng tiến, cơ hội thăng chức, tăng lương rộng mở. Người làm kinh doanh cũng “trúng quả đậm”, tiền bạc đầy kho, không phải lo nghĩ như trước nữa. Trong cuộc sống, Mùi cũng không có quá nhiều tham vọng mà chỉ muốn sống một cuộc đời an vui, hạnh phúc.

Dự đoán từ ngày 21/2 - 26/2 âm lịch: 3 con giáp tiêu trừ vận đen, mở cửa nghênh đón tài lộc, tiền bạc đầy kho, thoát cảnh nợ nần - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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