Dự đoán ngày 23/8, 24/8, 25/8, 'Thần Tài trái, Phật Bà phải' hộ trì 3 tuổi đại phát đại lộc, vận khí như hoa nở, tiền bạc đổ về đầy túi

Tâm linh - Tử vi 22/08/2023 10:37

Trong ngày 23/8, 24/8, 25/8 được đánh giá là thời gian khởi khí khai lộc khi có cả Thần Tài và Phật Bà mở kho phát lộc, 3 con giáp may mắn ăn lộc sâu dày.

Tuổi Mão 

Tuổi Mão được xếp là con giáp có đầu óc tính toán nhanh nhạy, ứng biến và xử trí tình huống linh hoạt, chính bởi vậy mà việc kiếm được bộn tiền trong ngày 23/8, 24/8, 25/8 là điều hiển nhiên. Người làm lãnh đạo thời điểm này đưa ra được giải pháp tiên phong dẫn dắt tập thể đi đúng đường, rẽ đúng lối.

Thế nên nhưng dự án hợp tác sớm muộn cũng đổ về tay họ, mang lại lợi nhuận chót vọt. Bên cạnh đó, nhờ vào mối quan hệ xã giao hài hòa mà bạn được mọi người yêu mến, những người này cũng giống như quý nhân sẵn sàng giúp đỡ bạn bất cứ mọi lúc, mọi nơi. Nếu bạn là một người làm công ăn lương, mối quan hệ giữa cấp trên và đồng nghiệp được cải thiện theo chiều hướng tích cực, hiểu lầm và hiềm khích không còn nữa. 

Dự đoán ngày 23/8, 24/8, 25/8, 'Thần Tài trái, Phật Bà phải' hộ trì 3 tuổi đại phát đại lộc, vận khí như hoa nở, tiền bạc đổ về đầy túi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất 

Theo tử vi 12 con giáp, trong ngày 23/8, 24/8, 25/8, tuổi Tuất được cát tinh chiếu mệnh nên làm gì cũng phát triển mạnh mẽ, thuận lợi đến kinh ngạc. Những mục tiêu, dự tính ấp ủ bấy lâu nay cũng đạt được kết quả tốt đẹp. 

Cônh việc của Tuất đang trên đà phát triển mạnh mẽ, nên tranh thủ thời cơ tiến hành những thủ tục, triển khai kế hoạch và dự định mới liên quan đến lĩnh vực kinh doanh vì sẽ rất có lãi. Tinh thần đẩy lên cao mà bản mệnh lọt vào mắt xanh của quý nhân, cấp trên. Những mối làm ăn tiềm năng được họ giới thiệu, việc nhận trái ngọt chỉ còn là thời gian mà thôi. 

Dự đoán ngày 23/8, 24/8, 25/8, 'Thần Tài trái, Phật Bà phải' hộ trì 3 tuổi đại phát đại lộc, vận khí như hoa nở, tiền bạc đổ về đầy túi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ 

Sang ngày 23/8, 24/8, 25/8, tuổi Tỵ kiếm được cơ hội làm ra tiền tỷ, may mắn liên tiếp tìm đến con giáp này. Được Phật Bà về ban tài tiếp lộc, những người làm công ăn lương không ngừng phấn đấu chạm tay tới thành công. Tạo dựng được các mối quan hệ tốt đẹp là cách nhanh chóng giúp bản mệnh vững vàng, kiếm lợi dễ dàng. 

Ngoài ra, tuổi Tỵ được quý nhân nâng khăn, sửa túi - là một người hết lòng yêu thương, gắn bó bên bạn qua thăng trầm. Người này sẽ giúp bạn kết nối được mục tiêu phát triển với kế hoạch dở dang. Vận khí hanh thông rất tốt cho việc kí kết hợp đồng, bởi thế nếu xuất hiện mối làm ăn triển vọng thì nhanh chóng hợp tác sau khi xem xét kĩ càng các điều khoản. 

Dự đoán ngày 23/8, 24/8, 25/8, 'Thần Tài trái, Phật Bà phải' hộ trì 3 tuổi đại phát đại lộc, vận khí như hoa nở, tiền bạc đổ về đầy túi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tài lộc VƯỢT TRỘI trong ngày 5/8, 6/8, 7/8, những con giáp lên hương ngang hàng đại gia, tiền nhiều vô kể

Tài lộc VƯỢT TRỘI trong ngày 5/8, 6/8, 7/8, những con giáp lên hương ngang hàng đại gia, tiền nhiều vô kể

Trong ngày 5/8, 6/8, 7/8, 3 con giáp may mắn ăn nên làm ra, gặp toàn hỷ sự, cuộc sống giàu sang phú quý khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 3 ngày tới tử vi cuối tháng 8 tử vi ngày mai tử vi hôm nay tử vi ngày 22/8/2023 tử vi 12 con giáp con giap may man

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay sau ngày 22/9/2026

3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay sau ngày 22/9/2026

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Mẹ chồng đứng về phía con dâu ngày phát hiện con trai có người khác

Mẹ chồng đứng về phía con dâu ngày phát hiện con trai có người khác

Ngoại tình 52 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đời sống 1 giờ 4 phút trước
Từ nay đến cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp được trời thương, trời giúp, MAY MẮN đủ đường từ tình duyên, công danh sự nghiệp cho đến tiền tài

Từ nay đến cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp được trời thương, trời giúp, MAY MẮN đủ đường từ tình duyên, công danh sự nghiệp cho đến tiền tài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Đúng 8h sáng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 8h sáng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" nghe câu trả lời đắt giá

Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" nghe câu trả lời đắt giá

Tâm sự 1 giờ 52 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 22/9/2026, 3 con giáp nhận lộc Trời ban, quý nhân chỉ điểm, gặp cơ hội làm giàu dễ như trở bàn tay

Đúng 20h hôm nay, ngày 22/9/2026, 3 con giáp nhận lộc Trời ban, quý nhân chỉ điểm, gặp cơ hội làm giàu dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 22/9/2026, thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 22/9/2026, thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Phát hiện bí mật của chồng qua câu nói ngây thơ của con gái

Phát hiện bí mật của chồng qua câu nói ngây thơ của con gái

Ngoại tình 2 giờ 52 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp thiện lương được ơn trên đáp đền, Tài Lộc đỏ như son, tiền rủng rỉnh túi, tiêu hoài không hết

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp thiện lương được ơn trên đáp đền, Tài Lộc đỏ như son, tiền rủng rỉnh túi, tiêu hoài không hết

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Những công dụng sức khỏe từ loại quả quen thuộc bị nhiều người bỏ lỡ

Những công dụng sức khỏe từ loại quả quen thuộc bị nhiều người bỏ lỡ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mưa TÀI LỘC ập xuống cửa: 3 con giáp tiền bạc DƯ DẢ, mặc sức tiêu pha trong ngày Tết Trung Thu (15/8 âm lịch)

Mưa TÀI LỘC ập xuống cửa: 3 con giáp tiền bạc DƯ DẢ, mặc sức tiêu pha trong ngày Tết Trung Thu (15/8 âm lịch)

3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay sau ngày 22/9/2026

3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay sau ngày 22/9/2026

Từ nay đến cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp được trời thương, trời giúp, MAY MẮN đủ đường từ tình duyên, công danh sự nghiệp cho đến tiền tài

Từ nay đến cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp được trời thương, trời giúp, MAY MẮN đủ đường từ tình duyên, công danh sự nghiệp cho đến tiền tài

Đúng 8h sáng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 8h sáng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 20h hôm nay, ngày 22/9/2026, 3 con giáp nhận lộc Trời ban, quý nhân chỉ điểm, gặp cơ hội làm giàu dễ như trở bàn tay

Đúng 20h hôm nay, ngày 22/9/2026, 3 con giáp nhận lộc Trời ban, quý nhân chỉ điểm, gặp cơ hội làm giàu dễ như trở bàn tay

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 22/9/2026, thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 22/9/2026, thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ