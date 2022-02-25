Dự đoán 2 ngày cuối tuần (26/2 - 27/2), 3 con giáp này có Thần Tài phù trợ, tài chính tăng vọt, lộc tràn thọ phát, sức khỏe dồi dào, gia đạo yên ấm

Tâm linh - Tử vi 25/02/2022 11:10

Tử vi 2 ngày cuối tuần (26/2 - 27/2), cho thấy, 3 con giáp này nhờ có sự trợ giúp của Tài Thần mà tài chính hanh thông, mọi mặt cuộc sống đều viên mãn, danh lợi song toàn, hỷ sự kéo đến.

Tuổi Dần

Theo các chuyên gia phong thủy, bẩm sinh những người tuổi Dần đã là những con người rất đam mê, nhiệt huyết với những gì mà họ theo đuổi, họ luôn đặt 100% tâm sức và sự cố gắng của mình cho công việc, chính vì thế, họ cũng dễ dàng đạt được những thành công hơn người.

Trong 2 ngày cuối tuần (26/2 - 27/2), tuổi Dần được đánh giá là 1 trong số những con giáp có quyền lực nhất, chủ yếu là trong lĩnh vực tình cảm, vì họ có sao Đào Hoa chiếu rọi, nên tình duyên dễ đạt được sự viên mãn. Ngoài ra, tử vi 12 con giáp có nói, vận trình công danh sự nghiệp của bản mệnh cũng thuộc hàng "thượng thừa" khi làm đâu thắng đó, được cấp trên và đối tác tin tưởng trọng dụng, tăng lương, thăng chức.

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Trong 2 ngày cuối tuần (26/2 - 27/2), tuổi Dần được đánh giá là 1 trong số những con giáp có quyền lực nhất - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi nói rằng người tuổi Hợi có tính cách bao dung, nhân hậu, tốt bụng, luôn quan tâm và giúp đỡ người khác. Đây là một trong những con giáp luôn gặp nhiều may mắn nhất trong số 12 con giáp.

Trong 2 ngày cuối tuần (26/2 - 27/2), tuổi Hợi sẽ được các sao may mắn chiếu mệnh, dần thoát khỏi vận xui và gặp nhiều điều thuận lợi trong cả công việc lẫn cuộc sống. Nếu thực sự nắm bắt cơ hội, con giáp này có thể gia tăng thu nhập, vận may đến tới tấp không ngừng.

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Trong 2 ngày cuối tuần (26/2 - 27/2), tuổi Hợi sẽ được các sao may mắn chiếu mệnh, dần thoát khỏi vận xui - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu luôn được biết đến với tính cách nóng nảy, mạnh mẽ và tự lực, tự cường. Có nhiều người nghĩ rằng trong mùa đông, sự nghiệp của con giáp này sẽ tiến triển chậm lại. Nhưng thực tế không phải là như vậy, người tuổi Dần vẫn sẽ làm việc chăm chỉ với bầu nhiệt huyết nóng bỏng.

Vào 2 ngày cuối tuần (26/2 - 27/2), về mặt tài chính, con giáp này có thể thu được những thành tựu lớn, gây dựng được cuộc sống sung túc, dư dả. Những người tuổi gà còn nợ nần thì trong tháng này họ có thể tất toán, thậm chí tích lũy được một khoản tiền cho riêng mình.

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Vào 2 ngày cuối tuần (26/2 - 27/2), về mặt tài chính, con giáp này có thể thu được những thành tựu lớn, gây dựng được cuộc sống sung túc, dư dả - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Bước qua ngày 26/2, Tài Tinh góp sức làm giàu, 3 con giáp này làm ăn tấn tới, đắc tài đắc lộc, vạn sự hanh thông

Bước qua ngày 26/2, Tài Tinh góp sức làm giàu, 3 con giáp này làm ăn tấn tới, đắc tài đắc lộc, vạn sự hanh thông

Tử vi 12 con giáp cho thấy, nhờ sự hỗ trợ của Tài Tinh, 3 con giáp này cầu được ước thấy, tài lộc xum xuê, vạn sự như ý khi bước qua ngày 26/2.

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