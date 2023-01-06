Dự báo từ ngày 7/1 đến 17/1, TOP 3 con giáp được bề trên ban phước lành, có quý nhân tới nhà ‘dúi tiền vào túi’, giàu có bất thình lình

Tâm linh - Tử vi 06/01/2023 08:16

Những con giáp hiền lương nên được trời thương, có quý nhân tới tận nhà trao cho cục tiền lớn từ ngày 7/1 đến 17/1.

Tuổi Hợi

Trong 12 con giáp, tuổi Hợi luôn được xếp vào nhóm con giáp may mắn, có số hưởng. Dù làm gì cũng có quý nhân trợ giúp. Cuộc sống của họ có đôi lúc thăng trầm nhưng nhìn chung vẫn rất êm đẹp, vui vẻ, hạnh phúc.

Tử vi nói rằng, từ ngày 7/1 đến 17/1, tuổi Hợi có khả năng được hưởng vía Thần Tài. Tài vận của con giáp này sẽ vô cùng khởi sắc. Đặc biệt, người làm kinh doanh hoặc công việc tự do sẽ có quý nhân chiếu cố, đưa đường chỉ lối. Nếu tuổi Hợi biết tận dụng các ưu điểm của mình cùng với thời cơ tốt thì có thể chuyển khó thành dễ, biến chuyện không thể thành có thể. Con giáp này có cơ hội thu về khoản lợi nhuận lớn chưa từng có.

Dự báo từ ngày 7/1 đến 17/1, TOP 3 con giáp được bề trên ban phước lành, có quý nhân tới nhà ‘dúi tiền vào túi’, giàu có bất thình lình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Với bản chất thông minh, nhanh nhẹn, làm gì được nấy nên cấp trên có cái nhìn khá ấn tượng về bạn. Bạn sẽ được tin tưởng giao nhiều trọng trách, cơ hội thể hiện bản thân đến đồng nghĩa với cơ hội kiếm tiền nhiều hơn.

Tử vi có nói, từ ngày 7/1 đến 17/1, bạn sẽ nhận nhiều tin vui lớn về tiền bạc, tài lộc cứ đổ về như thác nước tha hồ tiêu xài không lo nghĩ. Bạn ra ngoài bước chân phải, bạn sẽ gặp được quý nhân. Bước chân trái ra đường, bạn sẽ đón lộc lá nhất từ trên trời rơi xuống, rất có thể Mùi sẽ nhận được tin vui tài chính bất ngờ.

Dự báo từ ngày 7/1 đến 17/1, TOP 3 con giáp được bề trên ban phước lành, có quý nhân tới nhà ‘dúi tiền vào túi’, giàu có bất thình lình - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn gặp nhiều điều may mắn đến trong tuần mới này. Một số người tìm được cơ hội để thể hiện khả năng của mình, nhờ thế mà bạn sẽ nhận được một khoản tiền thưởng nóng đến từ ban lãnh đạo. Đặc biệt, bạn sẽ nhận được lì xì đến từ bạn bè, người thân, cuộc sống của bạn vô cùng viên mãn.

Thầy tử vi cho biết, từ ngày 7/1 đến 17/1 là một trong những dấu hiệu may mắn của bạn trong năm nay, vì vậy, cầm tiền trong tay, bạn cũng nên lên kế hoạch cho công việc của mình và lên tinh thần không ngừng cố gắng mọi việc sẽ diễn ra vô cùng thuận lợi. Khi được bạn bè, người thân giới thiệu cho một ai đó, bạn hãy cứ thả lỏng bản thân mình, nếu có điều kiện thì hai người hãy thử gặp mặt xem sao. Có thể bạn và người ấy sẽ cảm mến nhau ngay sau lần đầu tiên gặp gỡ đấy.

Dự báo từ ngày 7/1 đến 17/1, TOP 3 con giáp được bề trên ban phước lành, có quý nhân tới nhà ‘dúi tiền vào túi’, giàu có bất thình lình - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng thứ Sáu ngày 30/12/2022, vận trình 3 con giáp mới sang trang mới, tài lộc bùng nổ như pháo hoa, đứng vững trên núi vàng

Đúng thứ Sáu ngày 30/12/2022, vận trình 3 con giáp mới sang trang mới, tài lộc bùng nổ như pháo hoa, đứng vững trên núi vàng

Tử vi có nói, đúng thứ Sáu ngày 30/12/2022, những con giáp này sẽ gặp được quý nhân, tạo điều kiện giúp gỡ để nổi bật trong công việc, từ đó tài vận cũng dồi dào.

Xem thêm
Từ khóa:   tủ vi 10 ngày tới tử vi thứ 6 tử vi ngày 6/1/2023 tu vi 12 con giap 6/1/2023 tu vi hang ngay tu vi ngay moi tử vi hôm nay

TIN MỚI NHẤT

Giọt nước tràn ly vì sự thờ ơ của người chồng và cơn thịnh nộ bùng phát trong đêm

Giọt nước tràn ly vì sự thờ ơ của người chồng và cơn thịnh nộ bùng phát trong đêm

Tâm sự 29 phút trước
Sự thật đằng sau màn đáp trả nhẹ nhàng của người vợ khi bị mẹ chồng làm khó chuyện tài chính

Sự thật đằng sau màn đáp trả nhẹ nhàng của người vợ khi bị mẹ chồng làm khó chuyện tài chính

Tâm sự gia đình 44 phút trước
Rơi máy bay quân sự, ít nhất 13 người thiệt mạng thương tâm

Rơi máy bay quân sự, ít nhất 13 người thiệt mạng thương tâm

Video 59 phút trước
Đúng 6 sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Đúng 6 sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định đòi dọn về nhà đẻ và hành động không ngờ tới của người bố chồng

Sự thật đằng sau quyết định đòi dọn về nhà đẻ và hành động không ngờ tới của người bố chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 14 phút trước
Mừng 3 con giáp cực kỳ may mắn, vận đỏ như son, tiền vàng chật két, giàu không lối thoát trong tháng 10 dương lịch

Mừng 3 con giáp cực kỳ may mắn, vận đỏ như son, tiền vàng chật két, giàu không lối thoát trong tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Màn gánh chịu bất công của hai vợ chồng trẻ và sự thật cay đắng đằng sau xích mích nhà chồng

Màn gánh chịu bất công của hai vợ chồng trẻ và sự thật cay đắng đằng sau xích mích nhà chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 44 phút trước
Ô tô mất kiểm soát, tông vào nhóm học sinh, hất tung họ trên vỉa hè

Ô tô mất kiểm soát, tông vào nhóm học sinh, hất tung họ trên vỉa hè

Video 1 giờ 59 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Tâm sự 2 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 6 sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Đúng 6 sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Mừng 3 con giáp cực kỳ may mắn, vận đỏ như son, tiền vàng chật két, giàu không lối thoát trong tháng 10 dương lịch

Mừng 3 con giáp cực kỳ may mắn, vận đỏ như son, tiền vàng chật két, giàu không lối thoát trong tháng 10 dương lịch

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng