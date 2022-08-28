Dự báo 3 ngày đầu tuần (29, 30, 31/8): 3 con giáp sự nghiệp đột phá, tiền bạc tụ về một chỗ, cuộc sống giàu có khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tâm linh - Tử vi 28/08/2022 08:02

Dự báo 3 ngày đầu tuần (29, 30, 31/8), 3 con giáp này khiến nhiều người không khỏi nể phục, tiền tài chật túi, kinh doanh một lãi mười, giàu sang vô đối.

Tuổi Mão

Thầy tử vi nói rằng, những người tuổi Mão đa số có tính cách mạnh mẽ, táo bạo, có tham vọng và nhiệt huyết với công việc. Tuy nhiên, đôi khi con giáp này lại thiếu kiên nhẫn, dễ dàng bỏ cuộc giữa chừng và đây chính là sự thiếu sót của bản mệnh để tiến xa hơn trong sự nghiệp.

Dự báo 3 ngày đầu tuần (29, 30, 31/8): 3 con giáp sự nghiệp đột phá, tiền bạc tụ về một chỗ, cuộc sống giàu có khiến ai cũng ngưỡng mộ - Ảnh 1
Thời gian tới, thu nhập của người tuổi Mão ổn định, thậm chí con giáp này sẽ kiếm được một khoản tiền kha khá từ nghề tay trái. Không những vậy, chuyện tình cảm của bản mệnh cũng thăng hoa rực rỡ trong giai đoạn này - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, nhờ có 3 ngôi sao tốt hộ mệnh thì những người tuổi Mão đều gặp may mắn trong 3 ngày tới (29, 30, 31/8), thậm chí vận may còn tự kéo tới nhà của con giáp này. Trong công việc, bản mệnh sẽ lấy lại được cảm hứng và nhiệt huyết để làm việc, nhờ vậy mà những tồn đọng trước đó đều được giải quyết triệt để.

Thời gian tới, thu nhập của người tuổi Mão ổn định, thậm chí con giáp này sẽ kiếm được một khoản tiền kha khá từ nghề tay trái. Không những vậy, chuyện tình cảm của bản mệnh cũng thăng hoa rực rỡ trong giai đoạn này. Chính vì vậy, sẽ thật thiếu sót nếu tuổi Mão không được xếp vào danh sách một trong 3 con giáp phát tài trong 3 ngày tới.

Tuổi Tỵ 

Các chuyên gia phong thủy cho biết, những người tuổi Tỵ có tính cách tốt bụng, rất coi trọng mối quan hệ giữa các cá nhân. Con giáp  này là những người có dũng khí, có khả năng hành động mạnh mẽ, nhân cách tốt, vui vẻ và hoạt bát. 

Dự báo 3 ngày đầu tuần (29, 30, 31/8): 3 con giáp sự nghiệp đột phá, tiền bạc tụ về một chỗ, cuộc sống giàu có khiến ai cũng ngưỡng mộ - Ảnh 2
Bản mệnh vốn rất biết quản lý chi tiêu, tính toán cho tương lai sau này nên sẽ gia tăng được khoản tiết kiệm. Nhìn chung, thời điểm này là khoảng thời gian rất đáng mong chờ của người tuổi Tỵ - Ảnh minh họa: Internet

3 ngày đầu tuần tới (29, 30, 31/8), người tuổi Tỵ sẽ gia tăng thu nhập, kiếm được nhiều tiền hơn. Bản mệnh vốn rất biết quản lý chi tiêu, tính toán cho tương lai sau này nên sẽ gia tăng được khoản tiết kiệm. Nhìn chung, thời điểm này là khoảng thời gian rất đáng mong chờ của người tuổi Tỵ. Tài lộc càng ngày càng tốt, vượng khí bùng nổ, sự nghiệp hanh thông, người biết nắm bắt cơ hội sẽ có được cuộc sống đáng mơ ước. 

Trong thời gian này, những người tuổi Tý sẽ có vận may sẽ tăng vọt, những độc khí và nghiệp chướng trước đó sẽ không cánh mà bay. Nếu con giáp này nhanh chóng nắm bắt thời cơ thì không những ngân khố được lấp đầy, tiền bạc rủng rỉnh mà còn được vận đào hoa cuộn trào nghênh đón. Người mang duyên tiền định cũng bất ngờ đến bên cạnh những người cầm tinh con Rắn, cùng bản mệnh trải qua một cuộc sống thật hạnh phúc và dồi dào sức khỏe.

Tuổi Sửu

Sách tử vi - tướng số có viết, những người tuổi Sửu luôn là những người tốt bụng, lương thiện và được bạn bè yêu mến nhất. Thời gian qua, con giáp này có công việc hanh thông thuận lợi, tiền bạc ổn định, tuy nhiên sự nghiệp cũng gặp không ít trắc trở, thậm chí ảnh hưởng thu nhập kinh tế.

Dự báo 3 ngày đầu tuần (29, 30, 31/8): 3 con giáp sự nghiệp đột phá, tiền bạc tụ về một chỗ, cuộc sống giàu có khiến ai cũng ngưỡng mộ - Ảnh 3
Tất nhiên, bản mệnh cũng có những lúc sẽ phải đấu tranh khá vất vả, nhưng chỉ cần cố gắng thì không gì có thể cản bước được con giáp này. Với người làm đầu tư, kinh doanh, tài lộc có dấu hiệu khởi vượng - Ảnh minh họa: Internet

Trong 3 ngày tới (29, 30, 31/8), con đường tài lộc của người tuổi Sửu khá tươi sáng. Tất nhiên, bản mệnh cũng có những lúc sẽ phải đấu tranh khá vất vả, nhưng chỉ cần cố gắng thì không gì có thể cản bước được con giáp này. Với người làm đầu tư, kinh doanh, tài lộc có dấu hiệu khởi vượng. Quan hệ khách hàng, đối tác rộng rãi sẽ giúp người tuổi này nhanh chóng tìm được cơ hội đầu tư, buôn bán có giá trị, đem về lợi nhuận không nhỏ cho chính bản thân, cho doanh nghiệp.

Trong thời gian này, tử vi nói rằng, con giáp này làm công ăn lương nếu biết khiêm tốn, quý nhân sẽ xuất hiện đúng lúc giúp bản mệnh vượt qua khó khăn. Hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công, người tuổi này chẳng lo sẽ không được nhận các khoản tiền thưởng nóng. Bên cạnh đó, nếu muốn túi tiền thêm phần rủng rỉnh, người cầm tinh con Trâu có thể cân nhắc các công việc làm thêm.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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