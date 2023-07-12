Dự báo 15 ngày tới, các con giáp sau có nhiều cơ may tốt nên tài lộc dần khởi sắc, vận trình đi lên, thăng quan tiến chức, rủng rỉnh tiền bạc

Người tuổi Hợi có một tuần sự nghiệp phát triển tương đối ổn định trong suốt tuần này. Cấp trên tin tưởng và giao cho bạn một số nhiệm vụ quan trọng, vì thế, hãy luôn ở trong tư thế sẵn sàng nhận trách nhiệm, từ đó dần dần khẳng định được bản thân.

Chuyện tình cảm không mấy yên ấm vào thời điểm 15 ngày tới. Khi có vấn đề gì bất mãn với nửa kia, bạn cần chủ động trò chuyện và tháo gỡ, chớ nên giữ mọi chuyện trong lòng, khiến quan hệ đôi bên dần dần trở nên xa cách.

Phương diện tài lộc tăng tiến thuận lợi nhất trong thời điểm giữa và cuối tuần, vì thế đây là lúc bản mệnh cần phải quyết đoán nắm chắc cơ hội, không nhường thời cơ tốt vào tay người khác. Nếu có thể làm được như vậy, túi tiền của bạn ắt sẽ rủng rỉnh khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Đáng chú ý, Bạch Hổ mang lại điềm báo bạn cần phải quan tâm đến sức khỏe của chính mình và những người thân yêu. Bạn cần chú ý rèn luyện thân thể, sinh hoạt điều độ, chớ nên thức khuya dậy sớm khiến cơ thể mệt mỏi, làm việc kém hiệu quả.

Tuổi Tý

Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Tý nửa cuối năm nay sẽ có một "vụ mùa" thu hoạch rất bất thường.

Tính cách tương đối ổn định và khá thẳng thắn nên con giáp này sẽ tạo cho mình nhiều cơ hội mới để phát triển. Đầu óc họ cũng rất linh hoạt, trí tuệ minh mẫn nên dù ở bất kỳ vị trí công việc nào, họ cũng nhanh chóng gặt hái được thành công.

Con giáp này cũng rất nhẹ nhàng, biết cách cư xử nên dễ dàng hòa đồng với bạn bè, đồng nghiệp. Họ sẽ phát huy hết khả năng của mình trong suốt năm 2023.

15 ngày tới, con giáp tuổi Tý cũng gặp nhiều may mắn, sự nghiệp ngày càng suôn sẻ, những khó khăn hiện tại đã được giải quyết dễ dàng, tương lai kiếm tiền không khó.

Tuổi Mão

Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi tài lộc của 12 con giáp 15 ngày tới, tài chính của người tuổi Mão đang được cải thiện đáng kể, dù là người làm công ăn lương hay kinh doanh buôn bán đều đạt được những thành quả xứng đáng.



Bản mệnh gặp được không ít cơ hội kiếm tiền, làm giàu, nhất là với những ai đã có những khoản đầu tư, kinh doanh trước đây thì nay đã bắt đầu thu lợi nhuận. Bạn có thể tranh thủ thời cơ để đầu tư sinh lời cao, hoặc mở rộng quy mô để tăng thêm thu nhập.



Người làm công ăn lương có một tháng công việc trôi chảy, khá nhàn hạ mà kết quả thu về cũng vô cùng khả quan. Để tạo ra bước đột phá mới, bản mệnh hãy dành thời gian học hỏi, tích lũy kiến thức hay đào sâu chuyên môn, chờ đợi thời cơ để bứt phá.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.