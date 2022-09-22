Đồng hồ điểm đúng 12 giờ trưa mai (23/9/2022): 3 con giáp kết thúc thời gian tăm tối, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, sự nghiệp rạng danh, thành công mỹ mãn

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần được biết đến với tính cách mạnh mẽ, thái độ lạc quan. Người tuổi này sống nhân nghĩa nên về sau ắt nhận được phước lành. Con giáp tuổi Dần sống có lý tưởng, biết nắm bắt đúng thời cơ. Họ có thể vượt qua khó khăn, đồng thời xoay chuyển tình thế một cách dễ dàng.



Đúng 12 giờ ngày 23/9/2022, vận thế của người tuổi Dần ngày càng được cải thiện. Người tuổi này nếu đang thất nghiệp sẽ tìm được công việc phù hợp với năng lực của bản thân. Người đi xa cũng có tin về. Những người làm kinh doanh thì sau thời gian chịu lỗ cũng đã bắt đầu có lời. Nhờ không ngừng nỗ lực, vươn lên, con giáp này vượt qua được khó khăn, đạt được thành tựu nhất định. Con giáp tuổi này kiếm tiền giỏi, lại biết đầu tư tài chính nên tiền bạc cứ ào ào chảy vào túi.

Nhờ không ngừng nỗ lực, vươn lên, con giáp này vượt qua được khó khăn, đạt được thành tựu nhất định. Con giáp tuổi này kiếm tiền giỏi, lại biết đầu tư tài chính nên tiền bạc cứ ào ào chảy vào túi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi 12 con giáp trong 9 ngày tới cho biết (16/9 – 24/9), tuổi Hợi như “cá gặp nước”, với thời cơ phát triển, làm ăn, kinh doanh. Khác với thời kì trước, công việc tới tay còn hỏng, nhưng từ giờ trở đi, đại sự dễ thành, chỉ cần thận trọng và biết nắm bắt thời cơ.