Đồng hồ điểm đúng 0h ngày 1/12 âm lịch: 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, phú quý giàu sang, cuối năm phát tài

Số trời đã định, chỉ cần bước sang tháng 12 âm lịch những con giáp may mắn này sẽ phú quý phát tài, tiền chất như núi khiến ai cũng hờn.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, chỉ cần bước sang ngày đầu tiên của tháng 12 âm lịch top con giáp may mắn này sẽ hốt hết của nả trong thiên hạ vào nhà, đời sang trang rực rỡ. Tiền tỷ ập xuống đầu, làm đâu thắng đó, muốn khổ cũng không được nên ai cũng phát hờn với con giáp giàu có này - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Dậu Trời sinh Dậu là con giáp cầu tiến, chăm chỉ và không ngừng tìm kiếm cơ hội để đổi đời. Dám dấn thân, khôn khéo nên Dậu được cấp trên cất nhắc, sự nghiệp thăng tiến nhanh như diều gặp gió.

Sách tử vi năm Canh Tý 2020 có nói, những tháng đầu năm chật vật đủ đường, bước sang tháng 12 Dậu sẽ một bước đổi đời. Tiền tỷ ập xuống đầu, làm đâu thắng đó, muốn khổ cũng không được nên ai cũng phát hờn với con giáp giàu có này. Thân làm chơi chơi mà tiền ùa vào túi, làm sương sương mà vàng rải khắp sân nên cuối năm Canh Tý phú quý an nhàn - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Thân Thông minh, bản lĩnh và nhạy bén với thời cuộc nên dù sinh ra trong nghèo khó Thân cũng sẽ có của ăn của để, tiền của nối đuôi nhau chạy vào nhà. Túi chật cứng tiền, cứ vơi lại đầy, tiêu mãi không hết nên Thân sẽ có tháng 12 âm lịch ngập trong biển tiền.

Tử vi học có nói, đồng hồ điểm 0h ngày đầu tiên của tháng Chạp Thân sẽ đổi đời ngoạn mục. Làm chơi chơi mà tiền ùa vào túi, làm sương sương mà vàng rải khắp sân nên cuối năm Canh Tý phú quý an nhàn, sang năm Tân Sửu 2021 giàu ú ụ chính là phúc phần Thân nhận được. Sang năm mới Tân Sửu 2021 ăn nên làm ra, tình tiền như ý nên Mùi cứ thế mà phất, muốn khổ cũng không được - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Mùi Hiền lành, tinh tế và biết cách đối nhân xử thế nên Mùi sớm gặt hái được những thành quả đáng ngưỡng mộ trong sự nghiệp. Chỉ cần kiên trì với mục tiêu đã đề ra, dốc hết sức mình con giáp giàu sang này ắt phát tài phát lộc. Cuối năm đếm tiền sái tay, sang năm mới Tân Sửu 2021 ăn nên làm ra, tình tiền như ý nên Mùi cứ thế mà phất, muốn khổ cũng không được. (*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

3 con giáp phất lên đổi đời, gánh tiền tỷ vào nhà nửa cuối tháng 12/2020 Nửa cuối năm 2020, 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ có nhiều cơ hội đổi đời, giàu sang phú quý chẳng ai bằng.

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