Đồng hồ điểm 18h08p hôm nay 22/9: CHÍNH TÀI xuất hiện, 3 con giáp này công danh tươi sáng, thu nhập tăng cao, bản mệnh thu về lợi nhuận 'khủng', rủng rỉnh tiền tiêu, tiêu xài không hết

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp dự báo vào hôm nay Thứ Năm 22/09/2022, Tuổi Mãogặp nhiều may mắn trong ngày khi biết cách chi tiêu một cách hợp lý nhất, đề cao việc tiết kiệm. Con giáp này sẽ phải bất ngờ với số tiền mà mình sau khoảng thời gian tích lũy được. Khoản tiền đó có thể giúp bản thân Tuổi Mão thực hiện được một vài kế hoạch, dự định đã ấp ủ bấy lâu nay.

Tình cảm: Vận trình tình cảm thăng hoa nở rộ. Lục Hợp Quý Nhân chở che mang đến mối nhân duyên tốt lành cho người độc thân, còn người đã có đôi có cặp luôn trân trọng những giây phút bên nhau và luôn nhường nhịn lẫn nhau mỗi khi nảy sinh mâu thuẫn với đối phương.

Dù phải mang những trọng trách lớn trong công việc nhưng mọi chuyện vẫn luôn diễn ra thuận lợi, trôi chảy bởi Tuổi Mão khi làm việc luôn có kế hoạch rõ ràng cụ thể và linh hoạt, kết hợp ăn ý với đồng nghiệp, thậm chí còn tính toán kĩ càng cả những tình huống bất lợi có thể xảy ra.

Dù phải mang những trọng trách lớn trong công việc nhưng mọi chuyện vẫn luôn diễn ra thuận lợi, trôi chảy - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tử vi ngày mới của 12 con giáp dự báo thứ Năm ngày 22/9/2022 hôm nay, tình hình tài lộc của tuổi Tý có nhiều khởi sắc. Con giáp này có thể đạt được một thành tích cao nào đó và nhận được một khoản thưởng khích lệ khiến mọi người đều ngưỡng mộ.

Tài lộc: Vận trình tài lộc rủng rỉnh. Sự cố gắng và chăm chỉ làm việc giúp cho con giáp này nhận được lương thưởng khấm khá, đồng thời còn nhận được lộc ăn uống nhờ sự xuất hiện của Thực Thần.

Mối quan hệ giữa con giáp này và nửa kia rất hòa hợp. Hai người luôn thẳng thắn chia sẻ với nhau mọi chuyện, không giấu giếm bất cứ điều gì, nhờ vậy mà mọi vấn đề đều được tháo gỡ nhanh chóng.

Mối quan hệ giữa con giáp này và nửa kia rất hòa hợp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Trong ngày thứ Năm, con đường sự nghiệp của tuổi Sửu diễn ra suôn sẻ và hanh thông. Người tuổi này liên tục có những ý tưởng độc đáo và sáng tạo cho công việc do nhận được sự trợ giúp của Thiên Ấn. Tuy nhiên, bản mệnh cũng cần kiên trì và nhẫn nại hơn với những gì mình đang làm thì mới có được kết quả lâu dài.

Tài lộc: Vận trình tài lộc tăng cao trong khoảng thời gian này. Công việc gặt hái được nhiều thành tựu nổi bật nên con giáp này nhận được một khoản tiền thưởng rủng rỉnh để lấp đầy túi tiền của chính mình.

Nếu còn độc thân, hôm nay là ngày mà Tuổi Sửu nên mở lòng hơn với các mối quan hệ của mình, bởi cục diện tốt trong đường tình duyên hứa hẹn sẽ giúp bạn nhanh chóng thoát khỏi cảnh sớm hôm một mình.

Trong ngày thứ Năm, con đường sự nghiệp của tuổi Sửu diễn ra suôn sẻ và hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo