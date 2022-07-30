Đồng hồ chỉ đúng 12 giờ trưa mai (31/7), TOP 3 con giáp từng chịu cảnh 'nước mắt chan cơm' nay rũ bùn đứng dậy, trên có Phật Bà dưới có quý nhân phù trợ, tỷ sự như mơ, vạn điều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 30/07/2022 19:44

Đúng 12 giờ trưa mai (31/7), TOP 3 con giáp sau đây do gặp thời gặp vận mà hanh thông, cát lợi trong mọi mặt của cuộc sống.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân tâm niệm rằng, mọi thứ mình bỏ ra đều sẽ được đền đáp xứng đáng. Nhờ tính cách hào sảng và phóng khoáng mà họ gặp nhiều may mắn, bên cạnh đó còn có quý nhân chiếu cố, cuộc sống càng về sau càng thăng hoa rực rỡ.

Đồng hồ chỉ đúng 12 giờ trưa mai (31/7), TOP 3 con giáp từng chịu cảnh 'nước mắt chan cơm' nay rũ bùn đứng dậy, trên có Phật Bà dưới có quý nhân phù trợ, tỷ sự như mơ, vạn điều viên mãn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết, đúng 12 giờ trưa ngày 31/7, phúc khí lên cao, người tuổi Thân được Thần Tài nâng đỡ nên vận trình tài lộc của họ vô cùng lý tưởng. Các khoản tích lũy, tiết kiệm của tuổi Thân không ngừng tăng lên bởi không chỉ thu nhập chính dồi dào mà còn có cơ hội trúng số với giải thưởng lớn. 

Kể từ thời điểm này trở đi, công việc làm ăn của tuổi Thân khá suôn sẻ, không có người ngáng trở, lại có quý nhân phù trợ, con giáp này sẽ bắt đầu bước vào giai đoạn tích lũy chờ thời cơ là bùng nổ, hứa hẹn sẽ có nhiều thành quả chờ đợi ở phía trước.

Tuổi Dậu

Thoát khỏi hạn Thái Tuế, vận trình tuổi Dậu có nhiều tín hiệu khởi sắc kể từ 12 giờ trưa ngày mai (31/7). Một mặt cục diện ngũ hành tương sinh, mặt khác lại có cát tinh hỗ trợ mạnh mẽ cho công việc làm ăn, vận quý nhân vượng, khởi sự thuận lợi hơn trước, mở ra nhiều cơ hội hợp tác phát triển và thăng tiến.

Đồng hồ chỉ đúng 12 giờ trưa mai (31/7), TOP 3 con giáp từng chịu cảnh 'nước mắt chan cơm' nay rũ bùn đứng dậy, trên có Phật Bà dưới có quý nhân phù trợ, tỷ sự như mơ, vạn điều viên mãn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Có thể nói tuổi Dậu nếu chú tâm làm ăn thì cuộc sống sẽ chỉ có khá lên, thậm chí còn là 1 trong những con giáp giàu có, sung túc nhất nửa cuối năm. Đặc biệt, đây cũng là thời điểm rất thích hợp cho những người tuổi Dậu muốn khởi nghiệp kinh doanh.

Những người tuổi Dậu sẽ gặp nhiều may mắn trong quãng thời gian sắp tới, sự thận trọng và bình tĩnh sẽ giúp bạn có những phán đoán chính xác về những vấn đề quan trọng, từ đó thu được kết quả mỹ mãn. Ngày tháng trôi qua, bạn đang phát triển, không khiêm tốn cũng không kiêu ngạo, hãy sống một cuộc sống tuyệt vời.

Tuổi Mùi

Đúng 12 giờ trưa mai (31/7), người tuổi Mùi sẽ được các sao tốt phù hộ, với vận may này, họ được cho là sẽ tạm biệt sự nghiệp tầm thường của tháng trước và đón tài lộc tương lai.

Đồng hồ chỉ đúng 12 giờ trưa mai (31/7), TOP 3 con giáp từng chịu cảnh 'nước mắt chan cơm' nay rũ bùn đứng dậy, trên có Phật Bà dưới có quý nhân phù trợ, tỷ sự như mơ, vạn điều viên mãn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong quãng thời gian sắp tới, tài lộc hanh thông, khởi sắc, ước mơ sẽ thành hiện thực, nếu bạn nắm bắt cơ hội và làm ăn thuận lợi thì vẫn kiếm được nhiều tiền, vẫn cần tăng cường giao tiếp với người khác, chỉ có như vậy mới ổn định được tài lộc, làm ăn phát đạt.

Mặt khác, đối với một số người tuổi Sửu, sự nghiệp của họ trước đó có nhiều gập ghềnh, nhưng bằng cách không ngừng tìm cách và điều chỉnh tâm lý, cùng với năng lực và trí tuệ cảm xúc được cải thiện, họ sẽ được lãnh đạo tin tưởng và thăng chức trong thời gian sắp tới.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

 

 

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