Đồng hồ chỉ 0h ngày 29/04, vận đen bủa vây, 3 con giáp bị tiểu nhân ngáng đường, phải gặp nhiều trở ngại, mọi việc nên cẩn trọng

Tâm linh - Tử vi 27/04/2022 12:48

Theo tử vi, những con giáp khá yên ắng từ những ngày đầu tuần này, bỗng chốc sẽ gặp phải một số rắc rối vào gần cuối tuần (29/04/2022) không thể lường trước được. Mọi việc làm cần phải cân nhắc kỹ lưỡng và hết sức cẩn trọng. Nếu không, sẽ gặp phải những điều đáng tiếc không mong muốn.

Tuổi Sửu

Đồng hồ chỉ 0h ngày 29/04, vận đen bủa vây, 3 con giáp bị tiểu nhân ngáng đường, phải gặp nhiều trở ngại, mọi việc nên cẩn trọng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Do có hung tinh chiếu mệnh nên ngày vào ngày 29/04/2022 này, Sửu gặp không ít xui xẻo. Con giáp này có nguy cơ hao hụt tài chính khá cao. Trong chuyện làm ăn, sự chủ quan có thể khiến Sửu tính toán sai sót dẫn tới những rủi ro phải trả giá bằng tiền bạc của bản thân. Có một số việc đầu tư chưa đạt hiệu quả như mong đợi.

Trong công việc Sửu gặp nhiều khó khăn, không thể phát huy điểm mạnh của mình. Thậm chí còn bị tiểu nhân gây khó dễ. 

Tuổi Tý

Đồng hồ chỉ 0h ngày 29/04, vận đen bủa vây, 3 con giáp bị tiểu nhân ngáng đường, phải gặp nhiều trở ngại, mọi việc nên cẩn trọng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý đụng độ hung tinh Kiếp Tài nên sẽ rơi vào nguy cơ mất tiền bạc. Bạn nên thận trọng trong các giao dịch tài chính, đầu tư tiền bạc vào ngày 29/04/2022 này. Đặc biệt, bạn cũng nên giữ đồ đạc cẩn thận, tránh để hớ hênh khiến kẻ xấu dòm ngó.

Bên cạnh đó, về vấn đề gia đình cũng sẽ xảy ra những trận lục đục, tranh cãi giữa vợ chồng tuổi Tý. Cả hai có những cách nhìn vận vấn đề riêng, quan điểm trái ngược châm ngòi mâu thuẫn, không khí gia đình theo đó cũng sẽ căng thẳng.

Tuổi Mão

Đồng hồ chỉ 0h ngày 29/04, vận đen bủa vây, 3 con giáp bị tiểu nhân ngáng đường, phải gặp nhiều trở ngại, mọi việc nên cẩn trọng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ngày 29/04/2022, tuổi Mão sẽ dễ vướng vào những chuyện thị phi tranh cãi trong nội bộ tập thể, và tình cảm. Nguyên nhân chính bắt nguồn từ những bất đồng trong cách giải quyết vấn đề, đôi bên đều cố chấp không chịu nhún nhường.

May mắn là dự xuất hiện của cát tinh có thể giúp bản mệnh gỡ rối được phần nào. Chỉ cần đôi bên có thể lắng nghe và chia sẻ những ý tưởng một cách nhẹ nhàng thì mọi chuyện sẽ sớm xong xuôi ổn thỏa.

(*)Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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