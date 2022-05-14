Công việc thuận lợi vào đầu tuần khi có sự tương trợ của Ấn Quan, càng về cuối tuần vận trình càng có dấu hiệu suy giảm. Bạn có thể bị kẻ tiểu nhân chơi xấu, tìm cách hãm hại nhằm đẩy bạn ra khỏi vị trí hiện tại, hay đơn thuần là vì họ đố kị với tài năng của bạn. Nếu có việc quan trọng nên tranh thủ tiến hành ngay từ đầu tuần.

Tử vi tuần mới, hung vận có phần nhỉnh hơn cát vận báo hiệu đây sẽ là một tuần nhiều thách thức với người tuổi Tý. Một vài việc xảy ra không đúng như dự định ban đầu khiến con giáp này bị bất ngờ, lúng túng. Bạn càng mất bình tĩnh sẽ càng đánh mất quyền kiểm soát vấn đề, do đó hãy cố gắng giữ đầu óc tỉnh táo, có như vậy bạn mới có thể giải quyết vấn đề nhanh chóng.

Phương diện tài lộc trong tuần này cũng không được lý tưởng do sự xuất hiện của Tiểu Hao hung tinh. Những người làm ăn kinh doanh cần hạn chế đầu tư trong thời điểm này, nếu không, bản mệnh rất dễ rơi vào tình trạng hao tài tốn của mà lợi ích thu lại thì không được bao nhiêu. Tốt nhất, hãy kiên nhẫn và chờ đợi một cơ hội thích hợp hơn.

Những chú Chuột có một vài cơ hội giao lưu, tiếp xúc với người khác phái nhưng nếu muốn phát triển mối quan hệ đặc biệt, bạn cần chủ động hơn chứ đừng phụ thuộc hoàn toàn vào duyên trời. Bạn có thể vuột mất cơ hội nếu cứ tiếp tục bị động như hiện tại.

Tuổi Sửu

Tử vi tuần mới, vận trình của người tuổi Sửu có rất nhiều điểm phải thận trọng vì chuyện xấu tìm tới cửa liên tiếp dồn dập còn vận may lại quá ít ỏi. Dưới tác động của Ngũ Quỷ hung tinh, điềm báo tử vi cho thấy có kẻ cố tình làm hại và gây cản trở cho công việc của bạn.

Bản mệnh bị kẻ tiểu nhân ghen ghét và tìm cách phá hoại vận trình sự nghiệp vốn đang phát triển của mình. Lại thêm Thương Quan gây rối, nếu không chỉn chu hơn trong cách làm việc để hạn chế những lỗ hổng sai sót thì có thể bản mệnh sẽ phí hoài công sức bấy lâu nay.

Đầu tuần là thời điểm con giáp này nên tiến hành việc cầu tài, bởi khi ấy cát khí vượng nhờ có Thiên Tài hỗ trợ, đường tài lộc hanh thông hơn rất nhiều. Nếu biết nắm bắt thời cơ, những chú Trâu dễ dàng phát tài phát lộc trong khoảng thời gian này. Song vận thế xoay vần, càng về cuối tuần việc kiếm tiền càng khó khăn, nên cố gắng nhiều hơn để giữ được tài khí.

Có vẻ như mối quan hệ tình cảm của bản mệnh đang có vài vấn đề khúc mắc. Dù không có mâu thuẫn gì quá lớn, chỉ là tình cảm thăng trầm bất định những cũng khiến tuổi Sửu cảm thấy cảm giác an toàn và e sợ sẽ vuột mất hạnh phúc đang có trong tay, căng thẳng nắm giữ càng khiến cho nỗi lo sợ tăng lên.

Tuổi Dần

Tử vi hàng tuần dự báo tuổi Dần có nhiều tin vui về đường tình cảm khi có sao Thái Âm chiếu mệnh. Tình duyên vượng sắc, đào hoa nở rộ. Nữ mệnh sẽ có nhiều cơ may về tình duyên hơn so với nam mệnh, song nói chung con giáp này sẽ nhanh chóng tìm được hạnh phúc thuộc về mình.

Đầu tuần là lúc mà bản mệnh nên tranh thủ tiến hành những việc quan trọng bởi Chính Ấn trợ mệnh, vận trình công danh sự nghiệp suôn sẻ hơn. Quý nhân đa phần là nữ sẽ giúp con giáp này rất nhiều trên hành trình tìm kiếm thành công.

Từ giữa tuần, công việc càng dễ xảy ra sai sót do con giáp này tập trung vào chuyện tình cảm thay vì chuyên tâm làm việc. Thiên Quan xuất hiện cảnh báo về những chiêu trò, hung họa mà con giáp này có thể gặp phải do tiểu nhân quấy phá. Nếu cứ tiếp tục chểnh mảng như hiện tại, bạn sẽ bỏ lỡ rất nhiều cơ hội phát triển.

Tài lộc trong tuần khá ảm đạm. Đầu tuần có Kiếp Tài đứng bóng, tiền ngay trước mắt nhưng chưa chắc con giáp này đã lấy được về tay. Thậm chí, trong một phút bất cẩn, có thể bản mệnh sẽ đưa ra những quyết định sai lầm khiến cho tài lộc tổn hao.

Tuổi Mão

Tử vi 12 con giáp cho rằng vận trình của người tuổi Mão nhìn chung khá ổn định, có hung có cát đan xen, nhưng mọi thứ đều ở mức độ hài hòa, không có điều gì quá lo ngại. Công việc trong tuần diễn ra khá trôi chảy, hầu như không gặp phải trở lực nào lớn.

Mọi việc vẫn đang diễn ra như thường lệ, cũng có lúc bế tắc. Tuy nhiên, nhờ vận quý nhân vượng, có cấp trên chỉ bảo, cộng thêm năng lực bản thân vững, tuổi Mão sẽ nhanh chóng tháo gỡ, tìm ra hướng đi riêng cho mình.

Dịch Mã động tinh báo hiệu bản mệnh có một tuần nhiều sự dịch chuyển. Những chú Mèo càng xông xáo, càng chủ động trong công việc lại càng dễ gặt hái thành công. Ngược lại, nếu an phận thủ thường, không kiên trì theo đuổi mục tiêu sẽ vấp phải thất bại.

Tài vận phải đợi tới cuối tuần mới có nhiều khởi sắc đáng kể. Thiên Tài và Chính Tài giúp người tuổi này gặp được nhiều cơ hội làm ăn vào thời điểm này, giúp vận trình phất lên nhanh chóng. Khi cơ hội xuất hiện trước mắt, bản mệnh không nên chần chừ do dự quá lâu mà cần nắm bắt ngay, bạn sẽ đạt được thành tích khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Tuổi Thìn

Tử vi tuần mới cho biết tuổi Thìn có một tuần đầy hứa hẹn khi được sao Thái Dương cát tinh trợ mệnh. Công việc cũng như vấn đề tình cảm của bản mệnh trong tuần đều hết sức suôn sẻ, vì thế, nếu có chuyện gì phát sinh thì cũng cứ hãy bình tĩnh, rồi bạn sẽ tìm ra giải pháp sớm thôi. Quan trọng nhất vẫn là bạn phải tin tưởng hoàn toàn vào những gì mình đã lựa chọn.

Tuần này, nhân duyên của những chú Rồng cũng khá tốt. Các mối quan hệ của bạn phát triển một cách hài hòa. Người khởi nghiệp làm ăn, kinh doanh có thể tìm được người có đồng chí hướng, giúp công việc phát triển có định hướng hơn.

Đầu tuần cũng là thời điểm kiếm tiền của tuổi Thìn do được Chính Tài và Thực Thần che chở, gạt bớt những khó khăn, tiền đổ về túi nhanh chóng. Tuy nhiên, tới cuối tuần khả năng mất tiền hao của khá lớn, bản mệnh cần kiểm soát thu chi thường xuyên, đừng tùy tiện mua sắm theo ý thích.

Tình cảm gia đình hòa thuận, vợ chồng con cái tìm được tiếng nói chung. Các cặp đôi dù mới yêu hay đã gắn bó một thời gian dài đều hài lòng với mối quan hệ hiện tại. Cả hai cùng động viên nhau phấn đấu trong công việc, sự nghiệp để xây dựng nền tảng tài chính vững chắc, gìn giữ cuộc sống hôn nhân hạnh phúc.

Tuổi Tị

Tuần này tuổi Tị bị hung tinh Thái Tuế xung chiếu nên vận trình nhiều điều không thuận lợi, sa sút hơn so với tuần trước. Khó khăn nhất là về công việc khi mà liên tiếp những rắc rối kéo tới, thời cơ không ủng hộ lại thêm đồng nghiệp cạnh tranh gay gắt khiến bản mệnh vất vả lo lắng nhiều.

Những ngày đầu tuần bạn phải đối mặt với Tỷ Kiên nên mệt mỏi, căng thẳng liên tục. Thay vì để ý những lời nói, nhận xét tiêu cực của ai đó về mình thì bạn nên học cách lờ chúng đi để tập trung vào công việc, cải thiện cuộc sống của bản thân.

Con giáp này cũng có thể sẽ hơi buồn về chuyện tình cảm, điều bản mệnh cần lưu ý đó là dù ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cả hai bạn vẫn cần phải giữ những lời lẽ tôn trọng nhau, không nói những lời nặng nề gây tổn thương cho đối phương. Hay nói cách khác, bạn cần giảm thiểu những cảm xúc tiêu cực khi tranh luận.

Tuần này không có tài tinh chiếu mệnh, đường tài lộc của những chú Rắn khó suôn sẻ như ý muốn. Chuyện kiếm tiền trở nên khó khăn hơn hẳn, trong khi đó có biết bao nhiêu chuyện cần chi tiêu, con giáp này đau đầu nhưng chưa thể tìm ra cách để cải thiện tình hình.

Tuổi Ngọ

Tử vi tuần mới, một tuần vượng cát khí với người tuổi Ngọ khi vận trình có những khởi sắc rực rỡ. Đường công danh sự nghiệp tuy vẫn có lúc thăng trầm bất định song chiều hướng phát triển vẫn khá tích cực, hứa hẹn những tín hiệu đáng ăn mừng trên đường tìm kiếm thành công của con giáp này.

Sao Bách Việt Chủ đào hoa xuất hiện giúp người độc thân thấy nhân duyên khác phái của mình vượng hơn hẳn. Bạn dễ dàng thu hút sự chú ý của đối phương, vì thế nếu có cảm tình với ai thì đừng ngại tấn công, chủ động kết nối quan hệ nhé.

Tuy nhiên, với người đã có đôi hay đã lập gia đình, đây không hẳn là tín hiệu tốt cho bạn đâu. Việc cả nể, thiếu sự dứt khoát trong các mối quan hệ tình cảm xã giao có thể gây ra không ít rắc rối mà bản thân bạn không lường trước được. Hãy biết từ chối khi cần và giữ khoảng cách phù hợp nhé.

Đầu tuần là lúc tài khí vượng nhất, kiếm tiền dễ dàng dù là làm công ăn lương hay làm kinh doanh. Bản mệnh cần phải nắm bắt thời cơ khi Thực Thần cho lộc, bởi về cuối tuần thì mọi sự sẽ khó khăn hơn, kiếm tiền không còn dễ dàng nữa.

Tuổi Mùi

Tử vi tuần mới nói rằng, cát vận có nhỉnh hơn so với cát vận một chút nhưng vẫn chưa thể giúp người tuổi Mùi bình an vượt qua những khó khăn trong tuần này. Nhất là khi có Thiên Cẩu hung tinh chiếu mệnh, kẻ tiểu nhân có thể đơm đặt những chuyện không hay để biến con giáp này bị mang tiếng xấu.

Càng những lúc như vậy, bản mệnh càng cần giữ cho đầu óc tỉnh táo, đừng vội nghe lời đơm đặt của người khác mà bị kích động rồi hành động xốc nổi. Kẻ tiểu nhân chỉ đợi bạn mất bình tĩnh để giở trò gây rối, phá hoại công việc của bạn. Nếu không giữ được sự bình tĩnh và sáng suốt thì dễ mắc sai lầm và dẫn đến những hậu quả khó có thể khắc phục được.

Thiên Tài giúp đường tài lộc của bản mệnh vô cùng dồi dào ngay từ đầu tuần. Thời điểm cát khí cực vượng như vậy rất thích hợp cho việc cầu tài. Đặc biệt, tuổi Mùi có thể lợi dụng khoảng thời gian này để khai trương, mở cửa hàng hay mở rộng việc kinh doanh của mình.

Chuyện tình cảm trong tuần khá bình ổn, không có nhiều dấu hiệu thăng hoa mà vẫn tiếp tục giữ ở mức hài hòa. Dù hai người không xảy ra mâu thuẫn gì lớn nhưng mối quan hệ có dấu hiệu nhạt nhòa, cần hâm nóng kịp thời. Những cặp đôi đang trong giai đoạn tìm hiểu vẫn chưa thể đạt được bước tiến mới trong mối quan hệ, có lẽ cần thêm thời gian để đôi bên hiểu nhau hơn.

Tuổi Thân

Tuần mới sao Thiên Đức chủ về thăng quan tiến chức, phát tài phát lộc hỗ trợ, người tuổi Thân được dự báo sẽ có cơ hội ghi được dấu ấn của mình trong công việc, có người còn được thăng chức trong thời điểm này.

Công việc của những chú Khỉ có dấu hiệu khởi sắc vào thời điểm đầu tuần khi được Chính Quan nâng đỡ, thế nhưng đến cuối tuần lại có dấu hiệu đi xuống do chịu ảnh hưởng của Thương Quan. Bạn dễ vướng phải chuyện kiện tụng, tranh chấp với đồng nghiệp và thậm chí là cấp trên, cần phải giữ vững lý trí, không nên hành động quá nóng nảy gây ảnh hưởng đến tiền đồ của mình.

Tài chính nhờ đó cũng được khai thông, tốt hơn giai đoạn trước rất nhiều. Cả Chính Tài và Thiên Tài đều tới, việc chính việc phụ mang tới thu nhập dồi dào, có số đầu tư buôn bán sinh lời. Người này nếu chuyên tâm vào đường cầu tài thì sẽ đại phú đại quý, đếm tiền mỏi tay không hết.

Vận trình tình cảm của con giáp tuổi Thân trong tuần này cũng có nhiều khởi sắc. Nếu bạn đang muốn bắt đầu mối quan hệ thì đây cũng là cơ hội tuyệt vời để xích lại gần hơn với người ấy, tạo dựng những phút lãng mạn, tình cảm. Tuy nhiên nếu bạn đã có gia đình, hãy trân trọng mối quan hệ nơi tổ ấm, đừng đứng núi này trông núi nọ.

Tuổi Dậu

Tử vi tuần mới cho thấy, bị hung mệnh lấn át, tuần này người tuổi Dậu khó mà đạt được những mong muốn của mình. Vận trình từ tình duyên cho đến công việc đều ít nhiều gặp khó khăn. Hơn nữa Bạch Hổ hung tinh còn là điềm báo không lành về sức khỏe, bản mệnh đi đâu cũng cần cẩn thận kẻo bị thương.

Thiên Quan cho thấy tiểu nhân đang tìm cách phá hoại công việc cùng những thành quả mà bản mệnh đã giành được trong khoảng thời gian vừa rồi. Kẻ đó có thể làm việc xấu rồi tính đến chuyện “gắp lửa bỏ tay người”, vu oan giá họa cho bạn.

Người làm chủ, kinh doanh, buôn có một tuần làm việc vất vả, nhưng thu về không được bao nhiêu. Bản mệnh nên thận trọng với đối tác mới, tránh tình trạng phá tài xảy ra do ảnh hưởng của Kiếp Tài. Tốt nhất là đừng liều lĩnh đầu tư vào những lĩnh vực mạo hiểm hoặc những lĩnh vực mới mẻ mình chưa nắm rõ thông tin, đặt an toàn là trên hết kẻo mất khoản tiền lớn thì hối không kịp.

Vợ chồng cũng khó tránh lúc mâu thuẫn vì những vấn đề liên quan đến tiền bạc, chuyện con cái, sức khỏe… nhưng nhìn chung, mọi việc vẫn nằm trong tầm kiểm soát, không đáng lo ngại. Chỉ cần hai bên luôn trao đổi thẳng thắn, cùng ngồi lại tìm cách tháo gỡ thì khúc mắc nào cũng được giải quyết ổn thỏa.

Tuổi Tuất

Theo tử vi tuần mới tuổi Tuất có nhiều cố gắng và nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ. Tin mừng là sự cống hiến của bạn đã được ghi nhận một cách xứng đáng. Tử Vi cát tinh ở bên cũng giúp cho bản mệnh nhìn rõ được hướng đi của mình, biết được đâu là thế mạnh của mình để tập trung phát huy mạnh mẽ.

Tuy nhiên, khi đang giành được những thành công bước đầu thì con giáp này bắt đầu chủ quan khinh địch. Tỷ Kiên cho thấy bản mệnh đang quá đề cao năng lực của bản thân mà không chịu nhìn nhận những khiếm khuyết mình đang có. Đây có thể là sai lầm chí mạng khiến bạn đánh mất lợi thế hiện có.

Về tài lộc, đây là 1 tuần may mắn của người tuổi Tuất khi mà cả Chính Tài và Thiên Tài đều vượng. Bản mệnh dù làm công ăn lương hay kinh doanh buôn bán thì đều có thể nhận được mức đãi ngộ xứng đáng.

Trong chuyện tình cảm, bản mệnh lại đang thể hiện mình quá nhiều, chỉ thích làm theo ý bản thân mà chẳng hề quan tâm đến cảm xúc của đối phương nên những ấn tượng tốt đẹp ban đầu dần bay biến, sẽ rất khó để cả hai tiến tới mối quan hệ xa hơn. Bạn nên kiểm điểm lại bản thân đi nhé.

Tuổi Hợi

Tử vi hằng tuần dự báo, tuổi Hợi có thể gặp nhiều vấn đề rắc rối về tài chính trong tuần này do chịu tác động của Đại Hao hung tinh. Dù bản mệnh kiếm được tiền nhưng lại chưa thực sự cân đối các khoản chi tiêu của mình, thường xuyên rơi vào tình trạng nhìn tiền bạc chảy khỏi túi mình mà không cách nào ngăn cản được. Bạn nên có kế hoạch tài chính rõ ràng, tránh để chi tiêu vô tội vạ mà không có khoản tiết kiệm phòng hờ nào.

Bù lại thì trong tuần này điềm báo thăng tiến đến khá rõ với con giáp này khi mà Chính Ấn và Chính Quan cùng xuất hiện, tạo nhiều điều kiện cho bản mệnh phát huy năng lực cá nhân của mình, tạo ra những cơ hội để bản mệnh thể hiện sự vượt trội của mình so với các đồng nghiệp khác.

Tuy nhiên, thành công đến quá nhanh cũng có thể trở thành con dao 2 lưỡi, khi mà bản mệnh bị kẻ tiểu nhân Thiên Quan ghen ghét và tìm cách ngáng trở, cướp đoạt công sức. Bạn cần có lòng đề phòng với những kẻ tiếp cận mình bằng lời ngon tiếng ngọt, đừng vội tin vào những hứa hẹn phù phiếm mà đẩy bản thân vào nguy hiểm.

Phương diện tình cảm chưa có nhiều biến chuyển trong tuần này. Tuổi Hợi vẫn cần xác định tình cảm của mình thay vì hời hợt và mập mờ như hiện tại. Bạn có thể vô tình làm tổn thương ai đó bằng thái độ thiếu nghiêm túc của mình.

*Bài viết mang tính tham khảo.