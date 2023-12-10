Định mệnh sắp đặt, trong 8 ngày tới (11/12 - 18/12), 3 con giáp ôm bao tiền cực to, vận may ào đến, phúc khí phủ đầy

Tử vi nói rằng trong 8 ngày tới, vận trình của những con giáp này có nhiều khởi sắc, tài lộc dồi dào hơn so với thời gian trước đó.

Tuổi Hợi Tử vi nói rằng, tuổi Hợi có tính cách hiền hòa, trầm lặng, lương thiện. Con giáp này không nề hà khó khăn, luôn dốc sức cho công việc, có tinh thần trách nhiệm cao. Vận thế của người tuổi Hợi khi bước vào 8 ngày tới, mọi thứ dần chuyển biến theo hướng tích cực. Thời gian này, con giáp tuổi Hợi có quý nhân phù trợ nên mọi việc diễn ra thuận lợi. Những người làm ăn kinh doanh có thể tiếp cận được với nhiều khách hàng, doanh thu cũng được dự báo là tăng lên đáng kể. Những người làm công ăn lương có thể thăng chức, tăng lương.

Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tỵ Người tuổi Tỵ có tính cách khôn ngoan, biết mưu lược, tính toán thiệt hơn. Con giáp này giỏi trong chuyện đối nhân xử thế, được mọi người yêu mến. Trong 8 ngày tới, tuổi Tỵ được cát tinh phù hộ nên tài lộc vượng phát. Những người đang làm ăn buôn bán sẽ có cơ hội kiếm được nhiều tiền. Ngoài ra, tuổi Tỵ cũng có được không ít cơ hội đầu tư sinh lời. Người làm ăn kinh doanh có khả năng ký được nhiều hợp đồng lớn. Người làm công ăn lương cũng có thành tựu đáng kể trong công việc.

Ảnh minh họa: Internet Tuổi Mão Tử vi nói rằng, người tuổi Mão có tầm nhìn xa trông rộng, không ngừng nỗ lực theo đuổi mục tiêu mà mình đã đặt ra. Con giáp này có một nhược điểm là chưa đủ quyết đoán nên dễ bỏ lỡ cơ hội tốt. Nếu khắc phục được điểm yếu này, tuổi Mão sẽ phất lên trông thấy. Trong 8 ngày tới, tuổi Mão có cát tinh chiếu rọi nên vận trình khởi sắc, tài lộc dồi dào, gặp nhiều may mắn. Ngoài ra, Mão còn được quý nhân trợ giúp nên cơ hội kiếm tiền cũng tăng lên, tài chính ngày một vững chắc hơn. Ảnh minh họa: Internet (*) Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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