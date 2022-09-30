Định mệnh dẫn lối vào đầu tháng 10 dương lịch, vũ trụ phát tín hiệu, âm thanh giàu có vang vọng, 3 con giáp đón nhận năng lượng tiền tài, vận may ngập trời

Tâm linh - Tử vi 30/09/2022 02:32

Tham khảo bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào nhận tín hiệu giàu có, vận may dồi dào vào đầu tháng 10 dương lịch nhé!

Định mệnh dẫn lối vào đầu tháng 10 dương lịch, vũ trụ phát tín hiệu, âm thanh giàu có vang vọng, 3 con giáp đón nhận năng lượng tiền tài, vận may ngập trời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu tính cách rất ổn định, điềm đạm, đáng tin cậy. Họ làm việc gì cũng kiên nhẫn, điềm đạm chứ không bốc đồng. Trước khi làm bất cứ việc gì, con giáp này đều lên kế hoạch đầy đủ chứ không nóng vội.

Đầu tháng 10, người tuổi Sửu có phúc lộc dồi dào. Sự nghiệp của họ ngày càng hưng vượng. Con giáp này được quý nhân giúp đỡ nên nhận được thêm cơ hội phát triển khả năng. Người tuổi này cần chăm chỉ, nỗ lực và tập trung hơn trong công việc thì ắt sẽ nhận được thành quả.

Trong kinh doanh, họ gặp gỡ được đối tác đáng tin cậy, từng bước chứng tỏ được cái tài, cái tâm của mình. Chính bởi vậy mà con giáp này từng bước gặt hái được thành công như mong đợi, khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão là người khôn khéo, mềm mỏng, biết đối nhân xử thế. Trong công việc, họ thể hiện bản thân là người có trách nhiệm. Chỉ cần được giao nhiệm vụ thì họ sẽ cố hết sức mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ đó. Con giáp tuổi Mão sở hữu trí tuệ thông minh hơn người lại ham học hỏi, tư duy tốt nên có thể thành công.

Đầu tháng 10, người tuổi Mão làm việc chăm chỉ, nắm bắt mọi cơ hội trong cuộc sống. Chính bởi vậy nên người làm công ăn lương sẽ nhận được cơ hội thăng tiến. Những người chưa có công việc cũng nhận được công việc phù hợp. Trong khi đó, con giáp tuổi Mão làm kinh doanh cũng ký được hợp đồng có giá trị cao, tạo công ăn việc làm cho nhiều người. Con giáp tuổi này đạt thành tích tốt trong công việc sẽ được cấp trên khen thưởng.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn là con giáp tài giỏi, sáng suốt nhất. Không những thế, con giáp này còn có con mắt nhìn xa trông rộng, có thể dự đoán được sự việc trong tương lai gần. Trong công việc, con giáp này thể hiện rõ được tinh thần trách nhiệm. Họ là người dám nghĩ, dám làm, không dễ dàng gì bỏ cuộc dễ dàng. Người tuổi Thìn không dễ dàng gì để khó khăn quật ngã.

Đầu tháng 10, con giáp tuổi Thìn được quý nhân phù trợ nên tài vận của họ vượng hơn thấy rõ. Người tuổi này làm công ăn lương sẽ được cấp trên trọng dụng, tạo điều kiện phát huy tài năng. Sự nghiệp của họ nhờ đó cũng dần nâng lên một tầm cao mới. Họ cũng cần chuẩn bị tinh thần và thể lực cho một chuyến đi công tác trong tương lai gần. Nếu cố gắng, nỗ lực, con giáp này sẽ thu về thành quả như mong đợi.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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