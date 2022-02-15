Định mệnh an bài, hung tinh khó xoay chuyển, 3 con giáp 'có đồng nào, xào đồng đó', của cải khó bề tích trữ, dễ vướng vào nợ nần trong tháng 3/2022

Tâm linh - Tử vi 15/02/2022 13:35

Tử vi 12 con giáp dự đoán, tháng 3/2022, 3 con giáp xui xẻo gặp phải hung tinh, tiểu nhân quấy phá kéo theo hao tài, tốn của vô lý, không tiết kiệm được tiền tài.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu có nguy cơ đụng độ tiểu nhân vào tháng 3/2022 này. Tình trạng cạnh tranh ngày càng gay gắt, lại có tiểu nhân quấy phá khiến bản mệnh muốn yên ổn làm việc cũng khó.

Tại thời điểm này, cả giận sẽ mất khôn, khi bạn không thể kiểm soát được những lời nói và hành động của mình cũng là lúc tai họa ập tới. Vậy nên hãy thật sự thận trọng với mọi việc mình làm trong thời điểm hung vận quá lớn như này.

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Người tuổi Dậu có nguy cơ đụng độ tiểu nhân vào tháng 3/2022 này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Xem tử vi tháng 3, tuổi Sửu là một trong những con giáp xui xẻo khi nguy cơ mất tiền mất bạc của bạn đang khá lớn.

 

Nếu đặt lòng tin nhầm chỗ, tin lầm người thì cái giá mà tuổi Sửu phải trả chính là tiền bạc mất bao công sức tích cóp được sẽ tan biến trong phút chốc mà không kịp trở tay. Có nhiều việc có thể không như những gì bạn nghĩ.

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Tuổi Sửu là một trong những con giáp xui xẻo khi nguy cơ mất tiền mất bạc của bạn đang khá lớn. - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Với người tuổi Mùi, tháng 3 này nhiều rắc rối ập đến khiến bạn khó giữ được tinh thần ổn định, nảy sinh suy nghĩ tiêu cực, hành động bột phát, làm trước nghĩ sau, nên cũng dễ gây thất thoát tiền bạc trong thời gian tới.

Đồng thời, trong thời gian này cuộc sống cũng như công việc liên tiếp xảy ra những rắc rối, xung đột, khó mà thành công thăng tiến như mong muốn.

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 Trong thời gian này cuộc sống cũng như công việc liên tiếp xảy ra những rắc rối, xung đột, khó mà thành công thăng tiến như mong muốn. - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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