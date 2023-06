Điểm mặt chỉ tên top 3 con giáp nổi tiếng chảnh choẹ, tính tình khó chiều, không phải ai muốn làm thân cũng có cửa

Đây là những con giáp chảnh chọe hoặc họ được người đời gắn mác như thế vì dù một lý do nào đó mà thái độ họ thể hiện ra ngoài khá lạnh lùng.

Tuổi Mão

Tuổi Mão đứng đầu là cô nàng nổi tiếng yểu điệu, kiêu kỳ, chảnh chọe, làm việc gì cũng thích soi mói bắt bẻ. Ngay những thói quen hàng ngày cũng thể hiện tính cách này rất rõ ràng.

Thường xuyên chỉ chọn ăn ngon, mặc đẹp, làm việc chỉ chọn nhẹ nhàng, ăn tiêu hoang phí, thích chơi trội. Tính nết đành hanh không biết nhường nhịn bất kỳ ai.

Vì cái tính tiểu thư mà rất nhiều người không ưa gì các cô nàng. Nếu muốn mọi người cùng yêu quý và giúp đỡ mình cần phải thay đổi.

Tuổi Dần

Trong mọi việc, con giáp tuổi Dần làm việc rất nghiêm túc vì họ biết rằng để có được thành công thì không thể nào bỏ qua được việc kỷ luật bản thân. Vì thế, những người này cũng không dễ dàng thân thiết với bất cứ ai cho đến khi nhận ra đối phương cũng có ý thức trong việc kỷ luật bản thân giống mình.

Họ không thể chấp nhận người sống quá xuề xòa, sống cho qua ngày chứ không nghĩ tới chuyện tương lai. Nhất là những ai thích ngồi đợi chờ may mắn, thích chơi các trò may rủi để mong có cơ hội đổi đời sẽ chẳng có mấy cơ hội tiếp xúc với con giáp tuổi Dần. Đó cũng là lý do họ nằm trong danh sách con giáp chảnh nhất. Nhiều người còn tỏ ra tức giận và bảo họ là: chảnh chọe, khinh người.

Tuổi Sửu

Dịu dàng, chân thành là nét tính cách của những cô nàng tuổi Sửu nhưng bản chất họ luôn bướng bỉnh và không thích thỏa hiệp.



Thế nên trong những cuộc cãi vã, cô ấy sẽ chẳng bao giờ chịu nhún nhường ai cả đâu, nên chuyện tình yêu cũng vì thế mà gặp trở ngại, khó tiến triển tốt đẹp, thậm chí phải đối diện với nguy cơ tan vỡ. Như thế cũng đủ để biết rằng, cô nàng tuổi Sửu rất nghiêm túc, yêu cầu cao với bản thân và thích áp đặt người khác như thế nào.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

