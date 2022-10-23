Điểm mặt 3 con giáp sở hữu khối tài sản kết xù khi tổng kết cuối năm 2022, giàu có bậc nhất, đầu năm 2023 tiền về rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 23/10/2022 09:03

Dịp tổng kết thu chi cuối năm nay, có 3 con giáp may mắn về tài vận, chuyển mình giàu có, tài sản kết xù.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất khi bước vào cuối năm 2022, vận thế vô cùng vượng phát. Về mặt học hành, thi cử, có thể nói là thi đỗ đó với thành tích xuất sắc. Sự nghiệp cũng thăng tiến, con giáp này được cấp trên trọng dụng, tin tưởng, nhanh chóng có được cơ hội được đề bạt lên chức vụ cao hơn.

Đặc biệt vận kim tiền trong năm 2023 của người tuổi Tuất vô cùng sáng sủa, có rất nhiều cơ hội may mắn. Con giáp này nhiều khả năng trúng số với giải thưởng lớn, thậm chí là giải đặc biệt. Không chỉ thuận lợi trong kiếm tiền, người tuổi Tuất còn rất giỏi trong việc giữ và tích lũy tiền bạc. Năm 2023 chính là năm tiền sinh ra tiền, giàu có bất chấp của con giáp này. 

Điểm mặt 3 con giáp sở hữu khối tài sản kết xù khi tổng kết cuối năm 2022, giàu có bậc nhất, đầu năm 2023 tiền về rủng rỉnh - Ảnh 1
Người tuổi Tuất khi bước vào cuối năm 2022, vận thế vô cùng vượng phát - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Cuối năm nay, tuổi Ngọ và sao Thái Tuế tạo nên "bán hợp hỏa cục", tương sinh tương hợp với Thái Tuế tinh. Hơn thế, Thái Tuế còn là sao Chính Ấn của tuổi Ngọ trong Ngũ hành, là sao Chính Quan của tuổi Ngọ trong Tuế can. Hai cục diện hợp lại gọi là "quan ấn tương sinh".

Chính vì thế mà cuối năm 2022 đến đầu năm 2023, người tuổi Ngọ sẽ dần cảm thấy cuộc sống cũng như sự nghiệp chuyển sang hướng mới. Thần Tài chiếu cố, tài lộc hanh thông vô cùng, mọi việc tiến hành đều được sự giúp đỡ từ quý nhân nên “làm đâu thắng đó”. Nhất là vào thời điểm nửa cuối của năm 2022, kế hoạch đầu tư gặp dịp phát tài, phát lộc.

Nếu mua sắm bất động sản trong thời gian này thì tiền trong túi của người tuổi Ngọ sẽ không ngừng sinh sôi. Đây có thể nói là dịp tài chính xuất sắc của không ít những người có năm sinh tuổi Ngọ và đạt được một số thành tựu sự nghiệp vang dội.

Điểm mặt 3 con giáp sở hữu khối tài sản kết xù khi tổng kết cuối năm 2022, giàu có bậc nhất, đầu năm 2023 tiền về rủng rỉnh - Ảnh 2
Chính vì thế mà cuối năm 2022 đến đầu năm 2023, người tuổi Ngọ sẽ dần cảm thấy cuộc sống cũng như sự nghiệp chuyển sang hướng mới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Cuối năm 2022, vận thế của người tuổi Hợi có nhiều thay đổi, hóa giải được vận đen, giải quyết được rất nhiều tồn đọng, khúc mắc trong công việc, cuộc sống. Sự nghiệp trong thời gian này cũng thăng tiến nhanh chóng, người làm công ăn lương sẽ có nhiều cơ hội thể hiện bản thân còn người làm chủ sẽ có trong tay những cơ hội làm ăn, đầu tư mang lại lợi nhuận kếch xù.

Với vận khí hưng phá trong năm 2023, người tuổi Hợi cũng sẽ xuất hiện những may mắn bất ngờ về tiền bạc, xác suất trúng số là rất cao.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!

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