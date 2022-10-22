Đếm ngược, đúng ngày 30/10, Thần Tài chỉ điểm 3 con giáp này nhất định phải giàu, dù có làm công việc gì cũng sẽ thành công, trở nên giàu có bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 22/10/2022 13:58

Đúng ngày 30/10, 3 con giáp này lập tức chuyển sang vận giàu sang quý quý, bùng nổ tài chính, sự nghiệp bước sang trang mới.

Tuổi Dậu

Chỉ sau ngày 30/10, người tuổi Dậu sẽ bước vào vận khí tốt lành trong ngày 20/10 này. Dậu vốn là kiểu con giáp lạc quan, vui vẻ và cực kỳ bình tĩnh trong mọi tình huống. Cũng chính vì vậy mà con giáp này luôn được đồng nghiệp yêu quý lẫn đánh giá rất cao năng lực của họ.

Ngoài ra, tuổi Dậu nên nhớ rằng sự hòa thuận với đồng nghiệp trong khoảng thời gian tới có thể sẽ giúp họ có được sự nghiệp thăng hoa. Quý nhân của họ không ai khác mà chính là những người đồng nghiệp bên cạnh. Bất kể làm việc gì, thái độ của con giáp này cũng sẽ giúp họ được cấp trên tín nhiệm hơn, đồng nghiệp ngưỡng mộ hơn, từ đó con đường sự nghiệp vô cùng suôn sẻ, thậm chí có cơ hội thăng chức tăng lương, ngoài ra mối quan hệ trong công việc cũng mở rộng không ngờ, trở thành người “trên vạn người”. Chưa hết, vận trình của bản mệnh sẽ càng ngày càng khởi sắc, tiền tỷ nắm trong tay cũng không phải chuyện gì khó khăn.

Đếm ngược, đúng ngày 30/10, Thần Tài chỉ điểm 3 con giáp này nhất định phải giàu, dù có làm công việc gì cũng sẽ thành công, trở nên giàu có bậc nhất - Ảnh 1
Dậu vốn là kiểu con giáp lạc quan, vui vẻ và cực kỳ bình tĩnh trong mọi tình huống. Ảnh minh họa

Tuổi Thân

Người tuổi Thân thuộc tuýp người hướng ngoại, dễ gần, đi đến đâu cũng có bạn. Trong cuộc sống, người tuổi này đầu hay nghĩ, tay hay làm, chân hay đi nên hiếm khi được nhàn hạ. Thời còn trẻ, bạn luôn nghĩ cho gia đình, cố gắng hết sức để hy sinh cho gia đình. Khi kết hôn, người tuổi này khéo vun vén cho gia đình, chồng con.

Kể từ ngày ngày 30.10 trở đi, người tuổi Thân nhận được nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp. Nhờ đạt được thành tích tốt, bạn được cấp trên giao thêm nhiệm vụ. Nắm bắt được cơ hội này, người tuổi này gặt hái được thành quả như mong đợi. Mặt khác, vận đào hoa của người tuổi Thân trong tháng này cũng sẽ vượng phát. Người độc thân sẽ có chuyện tình duyên mới. Người đã có gia đình thì chuyện tình cảm thuận hòa, ấm êm. 

Đếm ngược, đúng ngày 30/10, Thần Tài chỉ điểm 3 con giáp này nhất định phải giàu, dù có làm công việc gì cũng sẽ thành công, trở nên giàu có bậc nhất - Ảnh 2
 Người tuổi Thân thuộc tuýp người hướng ngoại, dễ gần, đi đến đâu cũng có bạn. Ảnh minh họa

Tuổi Dần

Năm Nhâm Dần 2022 này vốn là năm tuổi của con giáp này, nhưng không có gì đáng lo ngại bởi lẽ tuổi Dần là những người có bản lĩnh hơn người, họ luôn biết tự mình vượt qua mọi thứ, cố gắng thay đổi bản thân để thích hợp với cục diện hiện tại.

Sau ngày 30/10 những người tuổi Dần sẽ gặp được nhiều hỷ sự. Bất kể làm việc gì tuổi Dần cũng gặp được nhiều may mắn. Người làm ăn kinh doanh, đầu tư thì cứ hết mình, có thể sẽ đổi đời trong chớp mắt. Dần cũng nên mở lòng hơn, quyết đoán hơn thì có thể thành công rực rỡ.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!

3 tháng cuối năm 2022: 3 con giáp tài lộc hanh thông, tài sản nhảy vọt gấp 10 lần

3 tháng cuối năm 2022: 3 con giáp tài lộc hanh thông, tài sản nhảy vọt gấp 10 lần

3 tháng cuối năm 2022 là thời khắc hết sức thuận lợi cho 3 con giáp sau. Đây là lúc thu nhập tăng vọt, tài lộc dồi dào, thế cục kể từ đây được thăng hoa.

Xem thêm
Từ khóa:   # tử vi 12 con giáp tử vi con giáp ngày 20/10 3 con giáp giàu có đếm tiền sái tay

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Đời sống 45 phút trước
3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Đời sống 1 giờ 2 phút trước
Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 50 phút trước
Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông