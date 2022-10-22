Đầu năm 2023 cung hỷ phát tài, Thần Tài chỉ điểm 3 con giáp có số giàu sang, không làm thầy cũng làm sếp

Tâm linh - Tử vi 22/10/2022 14:00

Đầu năm 2023, 3 con giáp này đón nhiều tin vui trong cuộc sống lẫn công việc.

Tuổi Tý

Vận trình tài lộc của người tuổi Tý khi bước qua năm mới (2023) hứa hẹn sẽ diễn ra vô cùng thuận lợi. Quý nhân luôn ở bên giúp sức, những quyết định của con giáp có được sự khuyên bảo, chỉ dẫn của quý nhân nên thường hiếm khi sai sót.

Có thể nói, mọi khó khăn đều không gây trở ngại gì với bạn. Bởi con giáp này biết cách tận dụng cơ hội để mở ra bước đường tươi sáng cho mình. Chuyện kinh doanh hay đầu tư đều thuận lợi, các dự án đầu tư phát triển không ngừng giúp cho bạn thu về khoản tiền khá lớn, từ đó mở ra thêm nhiều cơ hội đầu tư tốt đẹp hơn.

Đầu năm 2023 cung hỷ phát tài, Thần Tài chỉ điểm 3 con giáp có số giàu sang, không làm thầy cũng làm sếp - Ảnh 1
Vận trình tài lộc của người tuổi Tý khi bước qua năm mới (2023) hứa hẹn sẽ diễn ra vô cùng thuận lợi. Ảnh minh họa

Tuổi Sửu

Con giáp tuổi Sửu thường được biết đến với tính cách thật thà, ngay thẳng. Trong công việc, bạn là người chăm chỉ, chịu thương chịu khó nhưng lại thiếu tầm nhìn xa. Bạn lao động cần cù nên dù không gặp may mắn, bạn vẫn có thể tích lũy được lượng của cải lớn khi về già. 

Dịp đón đầu năm mới 2023, sự nghiệp của người tuổi Sửu có những chuyển biến đáng kể. Được lộc Trời ban, lại thêm quý nhân nâng đỡ, công việc của bạn hanh thông, thuận lợi. Ngoài ra, tuổi Sửu không chỉ đón nhận mỗi tin vui về tài chính mà đường tình duyên cũng vượng không kém. Người độc thân may mắn tìm được đối tượng phù hợp muốn kết duyên còn những ai đã yên bề gia thất sở hữu cuộc sống hạnh phúc, đầy đủ bên cạnh người thân trong gia đình.

Đầu năm 2023 cung hỷ phát tài, Thần Tài chỉ điểm 3 con giáp có số giàu sang, không làm thầy cũng làm sếp - Ảnh 2
Con giáp tuổi Sửu thường được biết đến với tính cách thật thà, ngay thẳng. Ảnh minh họa

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi vốn hiền lành, kiên nhẫn, nhờ vậy mà xung quanh luôn có quý nhân chiếu cố nồng hậu. Bước vào một giai đoạn nhất định, tuổi Mùi sẽ công thành danh toại về mọi mặt. Năm 2023 này là một năm có nhiều thay đổi đối với tuổi Mùi.

Dịp đầu năm mới, những người tuổi Mùi hãy chuẩn bị tinh thần sẽ gặp được nhiều may mắn từ sự nghiệp, tài vận đến đời sống tinh thần đều có chuyển biến tích cực. Công việc tuổi Mùi khởi sắc bất ngờ, đối với những người làm công ăn lương sẽ nhận được tin vui, được cấp trên giao cho nhiều trọng trách đáng mong chờ, tạo điều kiện thăng quan tiến chức, càng làm việc càng sinh lời.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!

3 tháng cuối năm 2022: 3 con giáp tài lộc hanh thông, tài sản nhảy vọt gấp 10 lần

3 tháng cuối năm 2022: 3 con giáp tài lộc hanh thông, tài sản nhảy vọt gấp 10 lần

3 tháng cuối năm 2022 là thời khắc hết sức thuận lợi cho 3 con giáp sau. Đây là lúc thu nhập tăng vọt, tài lộc dồi dào, thế cục kể từ đây được thăng hoa.

Xem thêm
Từ khóa:   # tử vi 12 con giáp tử vi 3 con giáp phú quý đầu năm 2023 3 con giáp sung túc

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Đời sống 45 phút trước
3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Đời sống 1 giờ 1 phút trước
Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 50 phút trước
Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông