Điểm mặt 3 con giáp ăn hết lộc thiên hạ vào đúng 5 giờ sáng ngày 9/10: Chân đeo vàng, tay đeo bạc, làm gì cũng xuôi thuận, tiền vào như nước

Những người tuổi Dần được trời sinh có tính cách mạnh mẽ, ý chí và nghị lực kiên cường. Dù không được sinh ra trong gia đình giàu có nhưng họ không bao giờ đầu hàng trước số phận. Tuổi Dần tham vọng và muốn xây dựng cuộc sống sung túc cho riêng mình, vì vậy họ không ngừng nỗ lực để đạt được điều mình mong muốn nhất. Trong năm nay, tài vận của những người tuổi Dần tương đối ổn định.

Vào đúng 5 giờ sáng ngày 10/10, tài vận cũng tăng lên đáng kể, nhưng đặc biệt là thời điểm này khoảng thời gian may mắn nhất trong năm nay. Đối với những người làm kinh doanh, đây là lúc bạn nên tranh thủ nắm bắt mọi thời cơ để có thể “cá kiếm” được khối tài sản to lớn. Ngay cả khi trong thời gian này tuổi Dần không chủ động đi tìm cơ hội thì tài vận cũng sẽ ghé thăm. Dự kiến đây là lúc cuộc sống tuổi Dần sẽ được cải thiện rõ rệt, đủ để sống sung túc.

Trong cuộc sống, tuổi Tý gặp thuận lợi, suôn sẻ rất nhiều, bớt đi được không ít trắc trở. Nếu cố gắng không ngừng, người tuổi Tý sẽ được lãnh đạo coi trọng, đường công danh rộng mở, càng ngày càng vượng lên. Người tuổi Tý tính cách cẩn thận, làm việc có quy tắc, kế hoạch, cũng có thể từ từ cố gắng từng chút một, tích tiểu thành đại. Vào đúng 5 giờ sáng ngày 10/10, phúc tinh cao chiếu, quý nhân bên người, cơ hội phát tài đến với tuổi Tý nhiều hơn.

Không chỉ thế, nắm chắc lấy cơ hội, tuổi Tý có thể phát huy thực lực của chính mình, hướng sang kinh doanh cũng có thể gặp được nhiều may mắn, thành tựu, việc vui liên tiếp không ngừng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Nhìn chung, đây là thời điểm tươi sáng cho những người tuổi Tuất, đặc biệt là về mặt tài chính. Dù làm kinh doanh hay những ngành nghề khác thì chuyện công việc của họ đều tương đối suôn sẻ, không gặp phải nhiều khó khăn. Đó là do họ lộc tài vận nên cuộc sống của họ sẽ rất dư dả, sung túc.

Theo các chuyên gia phong thủy, khoảng thời gian trước là lúc sóng gió nhất với người tuổi Tuất, khi họ bị thử thách nhiều nhất và phải nỗ lực hơn nhiều lần trong cả cuộc sống lẫn công việc. Nhưng vào đúng 5 giờ sáng ngày 10/10, những vấn đề và rắc rối trong cuộc sống của họ sẽ dần trôi qua. Họ sẽ có một thời điểm tương đối bình yên, suôn sẻ, không có nhiều biến động trước khi chuẩn bị bước vào thời kỳ vô cùng rực rỡ và may mắn vào thời điểm này.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.