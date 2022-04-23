ĐIỀM LÀNH dồn dập vào đúng rạng sáng 7h00 đầu tuần ngày (25/04/2022), các con giáp MAY MẮN hơn người, ngồi không chờ lộc tới

Ba con giáp sẽ đón được nhiều điềm lành trong ngày thứ Hai đầu tuần.

Tuổi Tý Xem tử vi hằng ngày của 12 con giáp dưới sự giúp đỡ của Chính Quan, sự nghiệp của người tuổi Tý có nhiều bước tiến đáng kể trong ngày thứ Hai đầu tuần. Người đi theo con đường học tập, nghiên cứu tìm được cơ hội thể hiện vốn hiểu biết của mình, được nhiều người ngưỡng mộ. Người làm công ăn lương với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm thường nhận được sự đánh giá cao của cấp trên. Bạn có thể được giao cho những công việc quan trọng làm cơ sở để thăng chức, tăng lương.

Trong ngày này, bản mệnh cần chú ý giữ gìn sức khỏe, đặc biệt là các bệnh về xương khớp ở người già và người làm văn phòng. Thỉnh thoảng bạn nên đứng lên thư giãn và vận động chứ đừng ngồi một chỗ quá lâu. Tuổi Thân Hôm nay chuyện tình cảm của người tuổi Ngọ tiến triển rất yên bình và ổn định. Bạn tin tưởng nửa kia và luôn có thể chia sẻ mọi suy nghĩ trong lòng mình, nhờ đó 2 người có thể kề vai sát cánh trong mọi chuyện.

Những người còn độc thân cũng dần cởi mở hơn khi giao tiếp với người khác giới. Nếu có thiện cảm với ai, bạn có thể chủ động giữ liên lạc với người đó. Bạn cũng biết đấy, mình không thể cứ mãi chờ đợi ai đó một cách bị động được. Ngày mai cũng là một ngày khá may mắn trong công việc đối với người tuổi Ngọ, quý bạn được cấp trên và đồng nghiệp đánh giá cao về năng lực của mình hãy tiếp tục phát huy nhé! Tuổi Thìn Thứ hai đầu tuần, người tuổi Thìn cảm thấy hăng hái khi bắt tay vào công việc. Thậm chí, bạn chẳng hề có ý định chùn bước khi đối diện với thách thức. Bạn biết đây thách thức cũng là lúc mình ghi điểm trong mắt mọi người. Hãy nhớ rằng nếu muốn thành công thì làm việc gì bạn cũng nên cố gắng kiên trì đến cùng. Tuy nhiên, con giáp này lại mắc phải cái bệnh "cả thèm chóng chán", chỉ nhiệt tình lúc đầu. Hãy nhớ rằng nếu muốn thành công thì làm việc gì bạn cũng nên cố gắng kiên trì đến cùng. Trong chuyện tình cảm, có những bất ổn trong mối quan hệ giữa con giáp này và nửa kia. Mỗi khi có vấn đề xảy ra, bạn thường trở nên nóng nảy, không nghe lọt tai lời giải thích của đối phương. Đừng để mối quan hệ giữa đôi bên rạn nứt vì cách hành xử của bạn. Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!!

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