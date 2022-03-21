Điểm danh 3 con giáp may mắn nhất tuần, hứng cơn mưa tài lộc, thong thả xếp tiền bỏ túi, tận hưởng mật ngọt trời ban

Tâm linh - Tử vi 21/03/2022 19:10

Có vận may mắn đỏ rực, 3 con giáp này sẽ thảnh thơi hưởng thụ đến hết tuần, tài lộc đổ về, từ đó tha hồ xếp tiền bỏ túi mà tiêu xài.

Tuổi Dậu

Tử vi dự đoán tuổi Dậu sẽ là con giáp may mắn nhất tuần, vận thế của của họ đi lên như diều gặp gió. Vốn là con giáp khiêm nhường, thắng không kiêu bại không nản nên thời gian tới, nhờ vận may của mình, họ sẽ kiếm được khoản tiền lớn, công việc càng làm càng tiến bộ, thuận buồm xuôi gió, đi đến đâu cũng có người trợ giúp, tạo dựng cho bản thân không ít mối quan hệ tốt đẹp có lợi cho sự nghiệp, tài vận và tình cảm. Bước vào tuần mới, hãy nắm bắt cơ hội tốt, cuộc đời sẽ thật sự sang trang mới, nếu đầu tư trong năm nay thì những năm sau chỉ việc ngồi đó mà tận hưởng.

Điểm danh 3 con giáp may mắn nhất tuần, hứng cơn mưa tài lộc, thong thả xếp tiền bỏ túi, tận hưởng mật ngọt trời ban - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Tuổi Thân

Tuổi Thân được tử vi dự đoán sẽ tìm được cơ hội đổi đời trong tuần này, nhận được ân điển của thần tài nên cho dù là công việc hay tài vận của con giáp này đều hanh thông, vượng phát. Có thể những tích góp trong giai đoạn này làm tiền đề để con giáp này thăng hoa vào cuối năm nay, kéo dài qua những năm sau. Tuổi Thân sẽ tìm được lối đi riêng cho bản thân, thậm chí có người còn được mời gọi đầu tư, tuy rằng không thể dồn hết tâm sức cho việc này, nhưng cũng là lúc để tuổi Thân học hỏi thêm, nếu thuận lợi, sự nghiệp tuổi Thân sẽ sớm thăng hoa, kéo theo tài vận dồi dào, sống thoải mái đến vài năm sau.

Điểm danh 3 con giáp may mắn nhất tuần, hứng cơn mưa tài lộc, thong thả xếp tiền bỏ túi, tận hưởng mật ngọt trời ban - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Tuổi Thìn

Tử vi dự đoán tuổi Thìn sẽ là con giáp có túi tiền đầy ắp trong tuần này, họ dường như chỉ việc thanh thản tận hưởng những mật ngọt của cuộc đời mình. Thời gian này, tuổi Thìn sẽ được thần tài chiếu cố, càng làm việc càng kiếm được nhiều tiền, thậm chí có người làm ăn kinh doanh sẽ tìm được đối tác tiềm năng, tăng thêm thu nhập một cách bất ngờ. Tử vi nói rằng những con giáp này hãy cố gắng bước ra ngoài nhiều hơn, sự giao thiệp rộng rãi có thể giúp họ tìm được người đỡ từ đó ngày càng giàu có hơn.

Điểm danh 3 con giáp may mắn nhất tuần, hứng cơn mưa tài lộc, thong thả xếp tiền bỏ túi, tận hưởng mật ngọt trời ban - Ảnh 3
Ảnh minh họa

 

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

 

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