Đây là lý do chớ nên kiêng quan hệ ngày rằm

Tâm linh - Tử vi 07/07/2017 14:27

Theo quan niệm dân gian, vào ngày mùng 1 và 15 hàng tháng các cặp đôi phải tuyệt đối kiêng khem chuyện gối chăn, nếu không sẽ gặp xui rủi liên tục.

Trong hôn nhân, sự hòa hợp chuyện gối chăn luôn tỷ lệ thuận với mức độ hạnh phúc. Tuy nhiên, từ lâu trong dân gian đã tồn tại quan niệm phải kiêng kỵ quan hệ vào ngày mùng 1 và ngày rằm hàng tháng.

Đây là lý do chớ nên kiêng quan hệ tình dục ngày rằm
Ảnh: Internet

Người xưa quan niệm rằng nam thuộc dương, nữ thuộc âm. Vào ngày rằm, trăng đại diện cho yếu tố âm sẽ chiếm ưu thế. Khi quan hệ vào lúc âm dương không cân bằng, người nam sẽ rất dễ gặp phải những tai nạn không đáng có. Thậm chí, có thuyết còn cho rằng nam giới dễ bị thượng mã phong nếu không kiêng quan hệ ngày trăng tròn. Chưa kể, ngày rằm là ngày linh thiêng của người theo đạo Phật, việc quan hệ ngày này được cho là điều bất kính, dâm tà và dễ gặp phải vận xui.

Sách “Tố Nữ Kinh” có viết: “Cấm kỵ giao hợp vào những ngày mùng 1,ngày rằm, ngày cuối tháng âm lịch, phạm vào những cấm kỵ này khi sinh con cái ra sẽ bị thương tổn, còn mình thì tổn hao nguyên khí, trong mình lúc đó bị giục hỏa thiêu trung nghĩa là hỏa thị dục thiêu đốt tâm can nên nước tiểu phát ra có màu đỏ hay màu vàng đậm nhiều khi mang thêm bệnh di tinh, giảm tuổi thọ”.

Đây là lý do chớ nên kiêng quan hệ tình dục ngày rằm
Ảnh: Internet

Tuy  nhiên, việc phải kiêng quan hệ ngày rằm chỉ là quan niệm dân gian, không có cơ sở khoa học.

Thời điểm quan hệ không được quyết định bởi những điều kiêng kỵ, mà bởi cảm xúc của người trong cuộc. Khi tình yêu đủ lớn, cảm xúc đủ đầy thì chuyện tình dục sẽ là sự thăng hoa của tình yêu. Điều bạn cần quan tâm không phải là phải kiêng quan hệ ngày nào để không bị xui xẻo, mà là phải quan hệ tình dục an toàn, tôn trọng đối tác.

Đừng nghĩ tình dục chỉ để duy trì nòi giống, bởi lẽ chuyện giường chiếu là cả một nghệ thuật. Làm sao để cả hai cùng thăng hoa, cùng đạt được khoái cảm mới là điều cần lưu tâm.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

 

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