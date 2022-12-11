Đầu xuôi đuôi lọt, trong 2 ngày đầu tuần mới, 3 con giáp Trời thương Phật độ, phủ kín may mắn, làm ăn thắng đó, tiền bạc chẳng thiếu

Tâm linh - Tử vi 11/12/2022 10:31

Trong 2 ngày đầu tuần tới đây, 3 con giáp không chỉ được Phật độ Trời thương mà còn được các quý nhân nâng đỡ phù trợ, tài lộc bất ngờ ập đến, tiền tiêu đến không đếm xuể.

Tuổi Mão

Tử vi dự đoán, 2 ngày đầu tuần mới là thời gian đại cát của những người tuổi Mão. Bản mệnh gặp may mắn trên nhiều phương diện, công danh thuận lợi, tiền bạc phủ phê. Nhờ có quý nhân phù trợ, con giáp mệnh nữ đạt được nhiều thành tích cao trong công việc, sự nghiệp ngày một thăng hoa.

Nếu đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, Mão “đánh đâu thắng đó”, gầy dựng được nền móng vững chắc cho tương lai sau này. Công việc tấn tới làm tài lộc phát triển theo, số tiền bản mệnh kiếm được trong thời gian này nhiều vô kể. Mão có thể trích một phần để tiết kiệm hay suy nghĩ đến việc “lấn sang” sang một vài lĩnh vực khác mà bạn đã tìm hiểu trước đó. Thời vận đang tới, Mão làm gì cũng dễ dàng hơn.

Đầu xuôi đuôi lọt, trong 2 ngày đầu tuần mới, 3 con giáp Trời thương Phật độ, phủ kín may mắn, làm ăn thắng đó, tiền bạc chẳng thiếu - Ảnh 1
Tử vi dự đoán, 2 ngày đầu tuần mới là thời gian đại cát của những người tuổi Mão - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Vốn là con giáp thông minh và có phần tham vọng, tuổi Mùi không ngại “lăn xả”, cố gắng tìm kiếm cơ hội tiến thân hoặc tạo ra tiền của bằng chính khả năng của mình. Vì luôn là người nhiệt huyết và hết lòng trong công việc nên Mùi được đồng nghiệp và cấp trên tin tưởng, giao cho những dự án mới để “mở mang” bản thân. Có được sự tin tưởng, sự nghiệp của bạn ngày càng khởi sắc, tuy nhiên hãy chú ý, sẽ có tiểu nhân bên cạnh.

Tài lộc của tuổi Mùi khá vượng sắc trong 2 ngày đầu tuần. Con giáp này dù thuộc lĩnh vực, ngành nghề nào cũng sẽ kiếm tiền rất mát tay, lợi nhuận từ cả nguồn thu nhập chính và phụ đều nhiều không kể được. Mùi có thể tiết kiệm để mua ngay căn nhà mà bấy lâu nay bạn mơ ước để yên bề gia thất.

Đầu xuôi đuôi lọt, trong 2 ngày đầu tuần mới, 3 con giáp Trời thương Phật độ, phủ kín may mắn, làm ăn thắng đó, tiền bạc chẳng thiếu - Ảnh 2
Tài lộc của tuổi Mùi khá vượng sắc trong 2 ngày đầu tuần - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi 12 con giáp cho thấy, trong 2 ngày đầu tuần, tuổi Tuất sẽ nhận được tin vui bất ngờ từ công việc. Bản mệnh tốt bụng, rất hay giúp đỡ mọi người. Phúc đức mà bạn tích được sẽ chuyển thành may mắn khi một trong số “người chịu ơn” đó trở thành quý nhân giúp đỡ ngược lại bạn, vẽ ra con đường mới cho tương lai sắp tới. Khi cơ hội kiếm tiền đến, Tuất đừng chần chừ mà bỏ lỡ cơ hội nhé.

Tài lộc của tuổi Tuất cũng thăng hạng không kém. Trong giai đoạn tới, khả năng cao là bạn sẽ nhận được một khoản tiền “từ trên trời rơi xuống” do biếu tặng hay may mắn trúng được. Tuy nhiên, đây chỉ là nhất thời, Tuất cần chú ý không tiêu xài hoang phí kẻo tiền bay đi hết.

Đầu xuôi đuôi lọt, trong 2 ngày đầu tuần mới, 3 con giáp Trời thương Phật độ, phủ kín may mắn, làm ăn thắng đó, tiền bạc chẳng thiếu - Ảnh 3
Tử vi 12 con giáp cho thấy, trong 2 ngày đầu tuần, tuổi Tuất sẽ nhận được tin vui bất ngờ từ công việc - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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