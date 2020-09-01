Đầu tháng 9 thần Tài chấm tên: 3 con giáp tài lộc chạm nóc, tiền bạc nối đuôi chạy vào nhà đếm không xuể

Tâm linh - Tử vi 01/09/2020 04:22

Nhờ tài năng vốn có cùng may mắn Trời Phật ưu ái, 3 con giáp này phúc lộc ngập tràn, tài lộc chạm nóc đầu tháng 9/2020.

Đây là 3 con giáp đón nhận nhiều may mắn, tài lộc nhất trong đầu tháng 9/2020.

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ là con giáp thông minh, khôn khéo, có tầm nhìn xa trông rộng. Người tuổi này có khả năng giải quyết công việc tài tình, nhìn nhận vấn đề thấu đáo. Họ cẩn trọng và luôn để ý tiểu tiết nên nắm bắt những thay đổi dù là nhỏ nhất. Đây là con giáp thường ít nói, chủ yếu là dùng hành động để chứng minh, có ý chí vươn lên trong cuộc sống.

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Theo tử vi tháng 9/2020, tuổi Tỵ bước qua xui rủi, tài lộc hồng phát - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi tháng 9/2020, tuổi Tỵ bước qua xui rủi, tài lộc hồng phát. Được sao tốt chiếu mệnh, con giáp này có bước tiến ngoạn mục trong sự nghiệp. Họ có nhiều cơ hội trong công việc, thăng tiến vù vù.

Không chỉ vậy, thu nhập hay lương thưởng của tuổi Tỵ cũng cao hơn nhiều. Họ còn có thể gặp được nhiều nhân duyên tốt đẹp, có ích cho sự nghiệp.

Tuổi Thìn

Theo tử vi con giáp, tuổi Thìn có tài, khí chất nổi bật. Đây là kiểu người nhiều hoài bão, không thích sống quá an phận. Họ có ý chí cầu tiến và không ngừng vươn lên trong cuộc sống. Họ thích nghi tốt với cuộc sống, độc lập không thích cậy dựa ai.

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Thời gian đầu tháng 9 đến cuối năm, tài lộc của tuổi Thìn tăng không ngừng - Ảnh minh họa: Internet

Thời gian đầu tháng 9 đến cuối năm, tài lộc của tuổi Thìn tăng không ngừng. Họ đạt được nhiều thành tựu, ghi dấu ấn với cả cấp trên và đồng nghiệp. Đây là còn là thời kỳ hoàng kim để tuổi Thìn kinh doanh bội thu nhất năm.

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu là con giáp lương thiện, chăm chỉ. Dù vậy, đây cũng là con giáp bảo thủ, thích cuộc sống ổn định.

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Sang tháng 9/2020, tuổi Sửu là một trong 3 con giáp dồi dào tài lộc nhất - Ảnh minh họa: Internet

Sang tháng 9/2020, tuổi Sửu là một trong 3 con giáp dồi dào tài lộc nhất. Người kinh doanh trúng mánh lớn, tiền nối đuôi vào túi. Người đi làm có cơ hội gia tăng thu nhập. Chỉ cần nắm bắt thời thế quý giá này, tuổi Sửu muốn gì liền có đó, không thành đại gia thì cũng đủ đầy sung túc.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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