Đầu tháng 9, 3 con giáp xui xẻo liên miên, tiền tài tiêu tán, sự nghiệp cũng trượt dài trong những thất bại nặng nề

Đầu tháng 9 tới đây, 3 con giáp xui xẻo nên hết sức cẩn thận kẻ gian buôn lời dụ ngọt mà đâm chọt sau lưng. Thêm vào đó, tài lộc, phú khí cũng dần với cạn khiến cho con đường thành công của các con giáp này sẽ gian nan hơn bội phần.

Tuổi Sửu

Đầu tháng 9 tới đây, người tuổi Sửu sẽ bị tai họa giáng trúng, làm sự nghiệp đứt đoạn, tài lộc cũng không còn. Áp lực công việc ngày càng đè nặng trên đôi vai, khiến con giáp này luôn muốn thay đổi công việc của mình. Nhưng do tác động của các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng vào chủ mệnh quá nhiều, nên dù có cố gắng gấp mấy đi nữa thì cũng không thăng tiến thêm được. Đây có thể xem là một thử thách cho Sửu rèn luyện bản thân, tôi luyện ý chí để vững vàng hơn, mà gặt hái được những thành công vang dội sau này.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Đầu tháng 9 của người tuổi Thìn toàn gặp vận đen đeo bám, xui xẻo trăm đường, khiến sự nghiệp của Thìn cũng tụt dốc không phanh. Chưa kể các mối quan hệ xã hội vốn dĩ tốt đẹp của con giáp cũng sẽ liên tục xảy ra các mâu thuẫn không đáng có và dần mất đi những người bạn quý giá của mình. Nên tốt nhất là bản mệnh chỉ nên tập trung vào sự nghiệp, cũng như bỏ qua những hiểu lầm nhỏ mà tiến bước đến một tương lai tươi sáng hơn. Dành thời gian quan tâm đến những người xung quanh để vun đắp thêm tình cảm.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Những ngày đầu tháng 9 sắp tới, người tuổi Mùi sẽ bị Hung Tinh soi rọi, làm cả tiền tài và sự nghiệp đều tan biến không còn. Dù đã cố gắng hết sức trong công việc nhưng tiếc là con giáp xui xẻo này đã đi sai hướng, nên giờ phải bắt đầu lại từ đầu. Bởi lẽ, trước giờ Mùi luôn chạy theo tiền bạc và danh vọng mà quên đi mất bản thân thực sự phù hợp với việc gì. Có thể thành công còn ở rất xa, nhưng chỉ cần Mùi không ngại gian khổ thì đại công sẽ có ngày cáo thành.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý đọc giả.

Trong 69 ngày tới, 3 con giáp may mắn ngập tràn, tiền vàng vô kể, sự nghiệp phát triển không ngừng Trong vòng 69 ngày tới, 3 con giáp may mắn sẽ đạt được nhiều thành công mới trong công việc, mở ra con đường thăng tiến rỏ ràng cho bản thân. Không chỉ vậy, áp lực công việc mà bản mệnh phải gánh cũng nhẹ bớt phần nào, do có quý nhân xuất hiện và tương trợ hết mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dau-thang-9-3-con-giap-xui-xeo-lien-mien-tien-tai-tieu-tan-su-nghiep-cung-truot-dai-trong-nhung-that-bai-nang-ne-419980.html