Đầu tháng 4, các con giáp sau được THỰC THẦN độ mệnh, niềm vui TÀI LỘC gõ cửa, THĂNG QUAN TIẾN CHỨC bất ngờ

Được sự hậu thuẫn của Thực Thần, vận trình tài lộc của tuổi Hợi đầu tháng 4 có cơ hội tăng tiến. Nhiều cơ may tài lộc đến nhờ có quý nhân soi đường chỉ lối cùng với khả năng nhanh nhạy, nắm bắt thời cơ nên bản mệnh có được những gì mình muốn.

Đây là thời điểm khả năng sáng tạo tuyệt vời của bạn được thể hiện. Hãy áp dụng nó vào công việc, bạn sẽ giành được rất nhiều lợi thế bất ngờ có cơ hội gặp gỡ quý nhân ngay trong ngày hôm nay. Đối phương có thể đưa ra định hướng, để giúp bản mệnh xác định được hướng đi của chính bản thân mình trong tương lai, đồng thời giải quyết rắc rối ở hiện tại. Trong tháng này, nếu nhanh tay nắm bắt cơ hội, con giáp này sẽ tìm được mối đầu tư, hợp tác có giá trị, giúp cải thiện tình hình tài chính nhanh chóng.

Tuổi Dậu

Sự nghiệp tuổi Dậu phát triển mạnh mẽ, tài lộc cực vượng. Ảnh minh họa

Thực Thần độ mệnh, tuổi Dậu may mắn có được đường công danh sự nghiệp đang trên đà thăng tiến mạnh mẽ. Bạn có thể vượt qua được khá nhiều thử thách phía trước và tiến bước tới mục tiêu đã định. Sự hậu thuẫn và san sẻ từ đồng nghiệp và cấp trên tạo ra động lực không nhỏ cho con giáp này.

Công danh phát đạt, tài lộc cũng cực kì tốt. Có dấu hiệu tốt lành cho thấy nguồn thu nhập trong tháng của Dậu cực kì dồi dào, tiền về túi ngoài nguồn thu chính còn có cả nguồn thu phụ. Nhờ đó, bạn có thể thoải mái chi tiêu, sắm sửa theo ý thích mà không cần phải lo lắng quá nhiều.

Tuổi Sửu

Thoát khỏi tháng 3 đương đầu Thái Tuế và vòng hạn Tam Tai, bước vào tháng 4 vận trình tuổi Sửu khởi sắc trông thấy. Một mặt cục diện ngũ hành tương sinh, mặt khác lại có cát tinh hỗ trợ mạnh mẽ cho công việc làm ăn, vận quý nhân vượng, khởi sự thuận lợi hơn trước, mở ra nhiều cơ hội hợp tác phát triển và thăng tiến.

Tháng 4 tới với người tuổi Sửu báo hiệu có sự nở rộ về tài lộc và sự nghiệp thăng tiến. Tiền bạc dư giả, kinh doanh, đầu tư thu lời từ nhiều hạng mục khác nhau chứ không chỉ một nguồn thu cố định.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.