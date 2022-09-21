Đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp có khả năng hô mưa gọi gió, ngồi yên một chỗ đếm tiền, thoát khỏi bế khổ trong chớp mắt

Tâm linh - Tử vi 21/09/2022 19:49

Xin chúc mừng 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ khi được Thần Tài hết lòng chiếu cố khi sang đầu tháng 10 dương lịch.

Tuổi Mùi

Trời sinh tuổi Mùi là người thấu tình đạt lý, sống có tình nghĩa, nên tạo dựng được nhiều mối quan hệ tốt trong xã hội. Tính cách ngay thẳng, sống lương thiện và tích cực nên Mùi được Thần Tài thương ban cho may mắn.

Tử vi học có nói, vào đầu tháng 10 dương lịch, tài lộc của tuổi Mùi có nhiều chuyển biến tích cực, thậm chí không thể ngăn cản nổi, thậm chí ập đến tới tấp không thể ngăn cản nổi. Tuổi Mùi có cung Quan Lộc thì xác định sắp tới cuộc sống sẽ thăng hoa bất ngờ. May mắn tới liên tiếp, đây cũng là lúc tuổi Mùi khổ tận cam lai gặp được thời cơ tốt để đổi đời.

Đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp có khả năng hô mưa gọi gió, ngồi yên một chỗ đếm tiền, thoát khỏi bế khổ trong chớp mắt - Ảnh 1
Tử vi học có nói, vào đầu tháng 10 dương lịch, tài lộc của tuổi Mùi có nhiều chuyển biến tích cực, thậm chí không thể ngăn cản nổi, thậm chí ập đến tới tấp không thể ngăn cản nổi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Trong số 12 con giáp, người tuổi Hợi sinh ra đã có phúc khí vây quanh, là người có số mệnh đại phú đại quý. Có người tuổi Hợi trong nhà, gia đình lúc nào cũng có may mắn tìm đến tận cửa. Bản mệnh có đường cầu tài cầu lộc cũng hanh thông thuận lợi, cả đời chẳng lúc nào phải lo lắng về chuyện cơm ăn áo mặc.

Sang đầu tháng 10/2022, tuổi Hợi hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều điều phước lành. Về phương tiện tài lộc sẽ tăng lên gấp bội, mỗi ngày tuổi Hợi sẽ tích lũy được nhiều của cải đáng giá. Bước qua năm mới cuộc sống và sự nghiệp thăng hoa bất ngờ.

Đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp có khả năng hô mưa gọi gió, ngồi yên một chỗ đếm tiền, thoát khỏi bế khổ trong chớp mắt - Ảnh 2
Sang đầu tháng 10/2022, tuổi Hợi hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều điều phước lành - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Trời sinh những người tuổi Thìn có tính cách mạnh mẽ, kiên định, bề ngoài khá lạnh lùng nhưng bên trong lại ấm áp, yêu thương gia đình và cực kỳ hiếu thảo. Chính những đức tính tốt đẹp mà họ luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.

Bước sang đầu tháng 10 dương lịch, tuổi Thìn sẽ gặp được nhiều may mắn, vận may lội ngược dòng giúp họ có cơ hội thay đổi tình hình hiện tại, vượt qua khó khăn đã kéo dài trong thời gian qua. Từ đó tạo được bước tiến để phát triển về sau, cuộc sống ngày càng sung túc hơn.

Đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp có khả năng hô mưa gọi gió, ngồi yên một chỗ đếm tiền, thoát khỏi bế khổ trong chớp mắt - Ảnh 3
Bước sang đầu tháng 10 dương lịch, tuổi Thìn sẽ gặp được nhiều may mắn, vận may lội ngược dòng giúp họ có cơ hội thay đổi tình hình hiện tại, vượt qua khó khăn đã kéo dài trong thời gian qua - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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Tử vi học dự đoán, đúng thứ 3 này, top 3 con giáp may mắn luôn có một hậu phương vững chắc, tiếp thêm sức mạnh để vượt qua những chông gai trong cuộc sống.

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