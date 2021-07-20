Đàn ông sở hữu 3 đặc điểm này, dù có đẹp như soái ca, giàu hơn chủ tịch chị em cũng nên tránh xa kẻo hối hận cả đời

Trong 5 ngũ quan của con người, mắt là quan trọng nhất. Vì thế khi muốn biết được có nên lấy người đàn ông đó làm chồng hay không, phải đặc biệt quan sát đến mắt của anh ta. Nó cũng là điểm tốt nhất có thể dựa vào để nhận diện tướng mạo đàn ông yếu đuối.

Đàn ông lụy tình: Mắt to mắt nhỏ, ánh nhìn không có thần sắc Trong 5 ngũ quan của con người, mắt là quan trọng nhất. Vì thế khi muốn biết được có nên lấy người đàn ông đó làm chồng hay không, phải đặc biệt quan sát đến mắt của anh ta. Nó cũng là điểm tốt nhất có thể dựa vào để nhận diện tướng mạo đàn ông yếu đuối.

Người đàn ông như vậy không thể che chở cho bạn cả đời, càng không thể đem lại cảm giác an toàn cho bạn. Hơn nữa, anh ta còn rất biết cách tính toán kỳ kèo trong chi tiêu, lấy một người chồng như vậy liệu bạn có được hạnh phúc không?

Những người đàn ông có một đôi mắt to nhưng lại không có thần sắc, hoặc là mắt một bên to một bên nhỏ thường sẽ không có trách nhiệm, tính cách mềm yếu, không quyết đoán.

Đàn ông có một đôi mắt to nhưng lại không có thần sắc là người lụy tình. Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông có vành tai nhỏ, mắt hình tam giác: keo kiệt, bủn xỉn

Đàn ông mắt hình tam giác là người khôn khéo, ham tài vật, đối nhân xử thế chi li tính toán từng đồng, quyết không để bản thân chịu thiệt dù chỉ một chút. Vì thế mà ở phương diện tình cảm cũng không vì đối phương mà cân nhắc, điển hình của kiểu người ích kỷ.

Người này chỉ cần là việc không có lợi tuyệt đối không làm, không được hồi báo thì không nhúc nhích, chỉ chiếm ưu của người khác chứ đừng hòng xuất tiền của mình ra. Lấy phải người có tướng mạo đàn ông keo kiệt như thế này thì suốt đời sống khó chịu, tiền mình làm ra cũng không được tiêu chứ đừng mơ được chồng bao dung.

Đàn ông có vành tai nhỏ, mắt hình tam giác: keo kiệt, bủn xỉn. Ảnh minh họa: Internet

Da dẻ trắng bệch: Đàn ông có lòng dạ độc ác, nói giỏi hơn làm

Đối với những người đàn ông da dẻ trắng bệch cũng không nên lấy làm chồng. Những người đàn ông có đặc điểm này thường là những kẻ đạo đức giả, lòng dạ độc ác, nói giỏi hơn làm. Anh ta có thể vẽ vào đầu bạn một bức tranh viễn cảnh về một cuộc sống tự do, lãng mạn và nhiều màu sắc, khiến bạn tin tưởng rằng anh ta là người duy nhất trên thế giới có thể đem đến cho bạn hạnh phúc. Nhưng cuối cùng những người đàn ông như vậy chỉ có thể đem lại cho bạn cảm giác bị phản bội, sự thất vọng lẫn cả sự tổn thương.

Vì là những kẻ nói giỏi hơn làm nên họ sẽ dễ dàng bị nhiễm các thói hư tật xấu bên ngoài. Có thể họ sẽ bảo đảm với bạn chắc như đinh đóng cột rằng tuyệt đối sau này sẽ không tái phạm các lỗi lầm tương tự, nhưng giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, vì thế họ sẽ nhanh chóng lao vào các tệ nạn xã hội mà khó dứt ra. Nếu bạn cứ ép anh ta tránh xa các tệ nạn đó, anh ta có thể làm bất cứ điều gì để phản kháng, cho dù là làm hại đến bạn. Vì thế bạn tuyệt đối không nên kết hôn với loại người này.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm