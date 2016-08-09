Theo nhân tướng học, đàn ông có những nốt ruồi này thường phụ tình và dễ ngoại tình

Nốt ruồi đen giữa hai lông mày

Nếu đàn ông sở hữu nốt ruồi này thì có thể sẽ gặp biến cố lớn trong tình cảm hay hôn nhân vào năm 28 tuổi. Đây là nốt ruồi biểu hiện sự ngoại tình rõ ràng nhất. Phụ nữ nên cẩn trọng để lựa chọn những người đàn ông thế này làm chồng

Nốt ruồi trên trán

Chủ nhân thường gặp trở ngại trong tình cảm. Đường tình thường đứt gánh vài lần. Do họ bị phụ tình hay chính họ là người phản bội đối phương.

Nốt ruồi trong lòng trắng mắt

Người đàn ông sở hữu nốt ruồi này rất đào hoa, luôn được lòng mọi phụ nữ. Chính sự thu hút, hấp dẫn này nên họ dễ dàng ngoại tình hơn người khác

Nốt ruồi quanh miệng

Đây là nốt ruồi xấu, đàn ông có sẽ ham mê cờ bạc hay say mê sắc đẹp. Những người này công danh chẳng có gì sáng sủa, dễ làm khổ vợ con, khả năng ngoại tình cũng rất cao

Sống mũi hoặc đầu mũi có nốt ruồi

Những người đàn ông này khó làm chủ bản thân mình trước sắc đẹp. Họ dễ bị thiệt thòi, lợi dụng hay có số đào hoa. Gia đình sau hôn nhân dễ có mâu thuẫn, khó yên ổn, vì vậy mà hay ngoại tình hoặc bị người khác xen vào hôn nhân.

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