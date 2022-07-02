Cuối tuần này (2/7 - 3/7): Phật Bà ban phước lành, top 3 con giáp là con cưng của Thần tài, vận đỏ ập tới, 99% trúng giải độc đắc, giàu sang ngút ngàn, tiền đẻ ra tiền, niềm vui nối gót niềm vui

Tâm linh - Tử vi 02/07/2022 00:06

Cuối tuần này chính là thời điểm để những con giáp dưới đây đổi đời.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân là 1 trong những con giáp may mắn về tài lộc trong những ngày tới. Con giáp này sẽ có 1 tuần rực rỡ với vô số cơ hội để kiếm tiền về tay.

Bản mệnh có thể yên tâm rằng chỉ cần cố gắng và nỗ lực để nắm bắt cơ hội thì chắc chắn tiền bạc sẽ chẳng phụ bạn đâu. Hãy tự tin rằng mình có thể làm được mọi việc chứ đừng từ chối cơ hội khi nó đã xuất hiện trước mắt mình.

Cuối tuần này (2/7 - 3/7): Phật Bà ban phước lành, top 3 con giáp là con cưng của Thần tài, vận đỏ ập tới, 99% trúng giải độc đắc, giàu sang ngút ngàn, tiền đẻ ra tiền, niềm vui nối gót niềm vui - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Ngay từ cuối tuần này tiền bạc đã đổ về túi bạn ùn ùn, thậm chí có những khoản bạn chẳng hề nghĩ tới cũng thu được lợi nhuận, khiến bạn chẳng cần phải lo lắng gì đến chi tiêu.

Bên cạnh đó, một số người cực kỳ may mắn còn có cơ hội phát tài nhờ vận may ập tới. Khi cầm tiền trúng số, trúng thưởng trong tay, bạn cần có kế hoạch chi tiêu hợp lý chứ đừng vung tiền bừa bãi. 

Tuổi Dần

Dần chính là những người rất có khí chất, giỏi giao tiếp và có thể trở thành tâm điểm trong bất kỳ cuộc gặp gỡ nào. Chính vì sự khôn khéo đó mà vận may của tuổi Dần sẽ tăng lên, được nhiều người giúp đỡ.

Tử vi cuối tuần này cho biết, người tuổi Dần sẽ gặp vận may về tiền bạc, họ có cơ hội trúng thưởng hay thậm chí là trúng độc đắc. Trong công việc, con giáp này có cơ hội được đề bạt thăng chức, tăng lương. 2 ngày tới quả thật là cơ hội tốt, tuổi Dần nhất định phải tận dụng.

Cuối tuần này (2/7 - 3/7): Phật Bà ban phước lành, top 3 con giáp là con cưng của Thần tài, vận đỏ ập tới, 99% trúng giải độc đắc, giàu sang ngút ngàn, tiền đẻ ra tiền, niềm vui nối gót niềm vui - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Thần tài sẽ đưa đường chỉ lối cho Dần trong 2 ngày tới, khiến sự nghiệp của con giáp này hiển vinh hơn bao giờ hết. Chẳng những thu nhập tăng theo cấp số nhân, Dần còn liên tục đón tin vui tài lộc, hầu bao lúc nào cũng căng cứng.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận những may mắn và cơ hội bất ngờ. Ngày đầu tuần thuận lợi nên bản mệnh cảm thấy tinh thần trở nên phấn chấn hơn rất nhiều, công việc được hoàn thành một cách xuất sắc.

Cuối tuần này (2/7 - 3/7): Phật Bà ban phước lành, top 3 con giáp là con cưng của Thần tài, vận đỏ ập tới, 99% trúng giải độc đắc, giàu sang ngút ngàn, tiền đẻ ra tiền, niềm vui nối gót niềm vui - Ảnh 3
Ảnh minh họa 

Bên cạnh đó, bản mệnh cũng nhận được sự yêu mến, tin tưởng của mọi người xung quanh. Nếu có thể, bạn hãy giúp đỡ mọi người nhiều hơn để gia tăng các mối quan hệ tốt đẹp nhé.

Khi về nhà, bạn cũng có thể chia sẻ tâm sự với người ấy những rắc rối cũng như niềm vui trong công việc. Đây vừa là thời điểm để vợ chồng giúp đỡ lẫn nhau, vừa là cơ hội để hai người xích lại gần nhau hơn.

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   tuổi dậu con giáp tuổi dần tuổi Thân 2022

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 23 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 8 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 8 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 5 giờ 33 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 8 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 8 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 8 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 23 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 8 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026