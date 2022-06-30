Cuối tuần này (2 - 3/7), 3 con giáp chính thức khép lại xui xẻo, hoan hỉ ngã vào núi vàng, giàu sang nhất xứ

Tâm linh - Tử vi 30/06/2022 09:59

Xin chúc mừng 3 con giáp đắc tài đắc lộc trong 2 ngày cuối tuần này.

Tuổi Dần

Đúng 2 ngày cuối tuần, Tam Hợp xuất hiện báo hiệu hỉ khí ngập tràn, tình cảm đong đầy với người tuổi Dần. Tình duyên mở lối, mới đầu năm đã được cát thần che chở, bạn có thể cảm nhận hạnh phúc ngay trước mắt mình.

Các cặp đôi tình cảm có phần xa cách trước đó nay càng trở nên nồng nàn thắm thiết hơn, có thể sẽ đi đến những quyết định quan trọng, tiến tới mối quan hệ bền chặt hơn. Nếu có thời gian hãy ghé qua nhà họ hàng để tình cảm thêm khăng khít bạn nhé.

Cuối tuần này (2 - 3/7), 3 con giáp chính thức khép lại xui xẻo, hoan hỉ ngã vào núi vàng, giàu sang nhất xứ - Ảnh 1
Đúng 2 ngày cuối tuần, Tam Hợp xuất hiện báo hiệu hỉ khí ngập tràn, tình cảm đong đầy với người tuổi Dần - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi 2 ngày cuối tuần, người tuổi Tỵ gặp khá nhiều may mắn về đường tài lộc khi có Thiên Tài che chở. Vận may kéo dài trong suốt cả ngày, rất có lợi cho chuyện cầu tài, cầu lộc. Ngày này Tài thần ở hướng Chính Đông, nếu có ý định cầu tài lộc thì bạn hãy ghi nhớ điều này nhé.

Nhân duyên của người tuổi Tỵ vô cùng tốt trong thời gian này. Những người độc thân biết cách tôn lên vẻ đẹp của mình nhằm thu hút ánh nhìn của người khác giới. Có thể sẽ có một vài đối tượng khác giới chủ động tiếp cận bạn trong ngày này đấy. Những người đã lập gia đình có một ngày đầm ấm với đầy đủ các thành viên trong nhà.

Cuối tuần này (2 - 3/7), 3 con giáp chính thức khép lại xui xẻo, hoan hỉ ngã vào núi vàng, giàu sang nhất xứ - Ảnh 2
Tử vi 2 ngày cuối tuần, người tuổi Tỵ gặp khá nhiều may mắn về đường tài lộc khi có Thiên Tài che chở - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Vận trình của người tuổi Thân tha hồ vượng phát, tinh thần phơi phới, tươi vui, hạnh phúc ngập tràn trong 2 ngày cuối tuần. Các mối quan hệ từ tình thân đến xã giao đều tiến triển tốt đẹp. Bạn có thể tranh thủ ghé thăm cấp trên, đồng nghiệp, đối tác nhằm tăng thêm tính gắn kết trong mối quan hệ, rất có lợi cho tương lai sau này.

Ngũ hành Thổ sinh Kim cũng báo tin vui về đường tình duyên của các cặp đôi. Bạn không thể luôn ở bên nhau nhưng đôi trái tim yêu vẫn luôn hướng về nhau. Bản mệnh hạnh phúc khi gặp được người tâm đầu ý hợp với mình, đây là điều may mắn mà không phải ai cũng có được nên bạn luôn trân trọng điều đó.

Cuối tuần này (2 - 3/7), 3 con giáp chính thức khép lại xui xẻo, hoan hỉ ngã vào núi vàng, giàu sang nhất xứ - Ảnh 3
Vận trình của người tuổi Thân tha hồ vượng phát, tinh thần phơi phới, tươi vui, hạnh phúc ngập tràn trong 2 ngày cuối tuần - Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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