Cuối tuần (8-9/10), 3 con giáp trúng số độc đắc liên tiếp 2 lần, đón từng 'cơn sóng' tài lộc, tài chính phủ phê, thành công vang dội

Tâm linh - Tử vi 06/10/2022 08:05

Cùng xem đây là những con giáp may mắn nào nhé!

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi đạt được rất nhiều thành tựu trên mọi phương diện trong thời gian cuối tuần (8-9/10). Đặc biệt, con giáp tuổi Mùi có thể đạt được mục tiêu của mình một cách mỹ mãn. Từ thời gian này, họ sẽ không mắc phải sai lầm nào trong công việc kinh doanh và sự nghiệp.

Đồng thời, con giáp này có thể kiếm tiền nhanh hơn, sự nghiệp tiến triển tốt hơn. Thành công của người tuổi Mùi được hầu hết mọi người công nhận nên họ ngày càng có hậu thuẫn, nhận được sự ủng hộ, trợ giúp để sự nghiệp ngày càng suôn sẻ hơn.

Trong tương lai, con giáp tuổi Mùi có thể thăng chức, tăng lương, tiền bạc rủng rỉnh, cuộc sống an nhàn, không gặp khó khăn gì.

Cuối tuần (8-9/10), 3 con giáp trúng số độc đắc liên tiếp 2 lần, đón từng 'cơn sóng' tài lộc, tài chính phủ phê, thành công vang dội - Ảnh 1
Người tuổi Mùi đạt được rất nhiều thành tựu trên mọi phương diện trong thời gian cuối tuần (8-9/10). Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần bản tính năng nổ, lạc quan. Họ cũng là người sống thực tế, có năng lực và không bao giờ coi nhẹ bản thân.

Cuối tuần (8-9/10), con giáp này sẽ có khởi đầu thuận lợi về tài lộc, sự nghiệp tiến xa. Họ dễ dàng mở rộng làm ăn vào tháng 9 Âm lịch, nắm bắt được nhiều cơ hội để thành công.

Công việc suôn sẻ, kiếm tiền thuận tay, cuộc sống của con giáp tuổi Dần ngày càng được cải thiện, tương lai tiếp tục đón những điều bất ngờ mới mẻ.

Cuối tuần (8-9/10), 3 con giáp trúng số độc đắc liên tiếp 2 lần, đón từng 'cơn sóng' tài lộc, tài chính phủ phê, thành công vang dội - Ảnh 2
Cuối tuần (8-9/10), con giáp tuổi Dần sẽ có khởi đầu thuận lợi về tài lộc, sự nghiệp tiến xa. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Vận trình tuổi Tuất trong cuối tuần (8-9/10), sẽ có nhiều biến chuyển tốt, nhất là về đường tài lộc. Phú quý tự tới chứ chẳng cần phải vất vả đi tìm, con giáp này đạt được nhiều thành công trong công việc, thu nhập nhờ đó cũng tăng tiến đáng kể.

Tuổi Tuất trong thời gian này dễ gặp được quý nhân phù trợ, dẫn dắt đường đi nước bước cho mình. Vốn dĩ trước đó con giáp này giúp người cũng nhiều, nhờ thế mà được tăng phần phước đức.

Quý nhân có thể chính là người được tuổi Tuất giúp đỡ trước đây, cảm kích tấm lòng phước đức mà đưa tay giúp đỡ lại lúc hiểm nghèo.

Cuối tuần (8-9/10), 3 con giáp trúng số độc đắc liên tiếp 2 lần, đón từng 'cơn sóng' tài lộc, tài chính phủ phê, thành công vang dội - Ảnh 3
Vận trình tuổi Tuất trong cuối tuần (8-9/10), sẽ có nhiều biến chuyển tốt, nhất là về đường tài lộc. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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