Cuối tuần (6, 7/8), những con giáp sau làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, tiền của dồi dào, biệt thự, siêu xe thích là mua

Tâm linh - Tử vi 05/08/2022 17:30

Tử vi cho biết 2 ngày cuối tuần này (6, 7/8), những con giáp dưới đây làm gì cũng suôn sẻ, gặp nhiều may mắn.

Tuổi Thân

Tử vi 12 con giáp có nói, mặc dù là con giáp thông minh nhưng Thân không thích thể hiện khả năng của mình. Con giáp này khá hòa đồng và ham vui, vì vậy họ thường là người khuấy động bầu không khí cho cả tập thể. Nếu có ai đó gặp vấn đề khó giải quyết, Thân thường là người đầu tiên đưa ra phương hướng giải quyết.

Với khả năng phân tích vấn đề xuất sắc, Thân giữ được bình tĩnh trước những khó khăn và nghĩ ra được cách xử lý vấn đề chính xác. Sự thông minh cũng giúp Thân được nhiều người yêu mến, được đồng nghiệp tin tưởng. Ngày 6, 7/8 tới, Thân dễ dàng nhận được sự yêu mến của lãnh đạo. con giáp là người nói một hiểu mười, làm tốt hơn cả mong đợi nên việc được cấp trên yêu mến cũng là điều dễ hiểu. Ở trong một tập thể, Thân luôn lặng lẽ làm công việc của mình vậy nên khi họ thành công nhiều người phải nhìn họ với ánh mắt khác.

Cuối tuần (6, 7/8), những con giáp sau làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, tiền của dồi dào, biệt thự, siêu xe thích là mua - Ảnh 1
Thân dễ dàng nhận được sự yêu mến của lãnh đạo. con giáp là người nói một hiểu mười, làm tốt hơn cả mong đợi nên việc được cấp trên yêu mến cũng là điều dễ hiểu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

2 ngày cuối tuần này, người tuổi Dần đón những bước chuyển biến tốt trong vận trình nhờ có nhiều sao tốt tề tựu. Thời điểm này công việc của Dần khá suôn sẻ. Bản mệnh có thể giải quyết được một số vấn đề khúc mắc tồn tại từ trước đó. Với nỗ lực đã bỏ ra Dần sẽ thắng lợi vẻ vang.

Cơ hội thăng tiến xuất hiện ngay trước mắt Dần. Lúc này bản mệnh cần nắm bắt kịp thời. Làm tốt thì Dần sẽ trở thành nhân tố quan trọng của tập thể. Từ đây, Dần có cơ hội cải thiện thu nhập. Con đường tài lộc tươi sáng, tiền bạc dồi dào đổ về túi. Một số người có duyên buôn bán, lợi nhuận có thể tăng gấp bội. Đây là lúc thích hợp để Dần mở rộng quy mô làm ăn của mình.

Cuối tuần (6, 7/8), những con giáp sau làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, tiền của dồi dào, biệt thự, siêu xe thích là mua - Ảnh 2
Dần có cơ hội cải thiện thu nhập. Con đường tài lộc tươi sáng, tiền bạc dồi dào đổ về túi. Một số người có duyên buôn bán, lợi nhuận có thể tăng gấp bội - Ảnh minh họa: Internet

 Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão không chỉ có yêu cầu cao đối với bản thân mà ngay cả khi đối xử với những người xung quanh họ cũng luôn soi mói. Mỗi khi phát hiện ra vấn đề nhỏ ở đối phương, con giáp này sẽ cằn nhằn không dứt, buộc đối phương phải thay đổi. Điều này cũng dẫn đến việc xảy ra các xung đột nhỏ trong các mối quan hệ.

Dù xuất phát từ ý định tốt nhưng người tuổi Mão vẫn cần chú ý cảm nhận của người khác, đừng ép họ theo ý muốn của mình, khiến người khác bị tổn thương. Tuy nhiên, sau khi con giáp này trải qua quá trình rèn luyện, có kinh nghiệm sống nhiều hơn thì trí óc và tư duy của họ cũng sẽ phát triển theo. Họ sẽ nhạy cảm hơn khi cư xử với mọi người.

Cuối tuần (6, 7/8), những con giáp sau làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, tiền của dồi dào, biệt thự, siêu xe thích là mua - Ảnh 3
 2 ngày tới, con giáp tuổi Mùi hãy nghiến răng và tự lực cánh sinh, bạn sẽ đạt được điều ước, sống sót qua thời kỳ khó khăn, kiếm tiền và có cuộc sống ngày càng sung túc hơn - Ảnh minh họa: Internet

Đồng thời, người tuổi Mão sẽ thấy rằng chỉ cần mình giỏi và đủ năng lực thì họ có thể tự lực cánh sinh mà không cần phải lôi kéo, ép buộc ai theo mình, làm điều họ không thích. 2 ngày tới, con giáp tuổi Mùi hãy nghiến răng và tự lực cánh sinh, bạn sẽ đạt được điều ước, sống sót qua thời kỳ khó khăn, kiếm tiền và có cuộc sống ngày càng sung túc hơn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Thứ Bảy ngày 6/8/2022, Thần Tài chỉ điểm 3 con giáp này giàu sang phú quý, công danh thăng tiến, vinh hoa phú quý

Thứ Bảy ngày 6/8/2022, Thần Tài chỉ điểm 3 con giáp này giàu sang phú quý, công danh thăng tiến, vinh hoa phú quý

Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn biết được 3 con giáp nào may mắn vào ngày 6/8/2022, cùng tham khảo nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi 2 ngày cuối tuần con giáp giàu sang con giáp phát tài tử vi mỗi ngày

TIN MỚI NHẤT

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Ngoại tình 31 phút trước
Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Tâm sự gia đình 1 giờ 1 phút trước
Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 1 giờ 31 phút trước
Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Tâm sự Eva 2 giờ 1 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 27 phút trước
Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Tâm sự Eva 3 giờ 1 phút trước
Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 4 giờ 1 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 16 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 5 giờ 1 phút trước
Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 6 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng