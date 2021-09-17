Cuối tuần (18-19/9), top 3 con giáp tài khí ngút trời, có lộc trời ban, hút tiền không ngớt về túi

Tâm linh - Tử vi 17/09/2021 08:00

Các con giáp dưới đây sẽ được phúc tinh chiếu mệnh, tài khí tăng đột biến, mang lại cơ hội làm ăn và may mắn, tiền bạc cứ thế thi nhau đổ về nhà. Cùng xem có bạn trong số đó không nhé!

Tuổi Hợi

Tử vi khoa học nhận thấy, cuối tuần này, tuổi Hợi may mắn đủ đường, tài khí thịnh vượng khủng khiếp. Nhờ vậy mà bản mệnh sẽ có những khoản thu hoạch bất ngờ ở một số dự án đầu tư. Vốn dĩ ban đầu bạn thực hiện kế hoạch với thái độ "thử một chút xem sao" thế nhưng bất ngờ là lợi nhuận lại vượt ngoài dự tính của bạn.

con giap 1
Ảnh minh họa: Internet

Mệnh chủ gặp nhiều may mắn với sự trợ giúp của các cát tinh, tài vận ngày càng lên cao, đặc biệt là các khoản thu nhập nguồi luồng, nghề tay trái. Bạn có thể tranh thủ làm một số công việc phụ hoặc công việc bán thời gian thích hợp vào thời điểm này, nhất định sẽ thu về lợi nhuận bất ngờ. Vậy nên một khi có cơ hội kiếm tiền, con giáp này sẽ lập tức tận dụng và nắm bắt kịp thời.

Tuổi Tuất

Cuối tuần, tuổi Tuất may mắn được Thần Tài nâng bước, quý nhân phù trợ, tài vận của bản mệnh càng về cuối năm lại càng vượng. Miễn là không bỏ cuộc, không ngại khó, ngại khổ, chăm chỉ "cày kiếm" thì sẽ thu được kết quả rất tốt. Tình hình tài chính của bạn sẽ sớm có dấu hiệu tích cực, công việc làm ăn kinh doanh có lộc trời ban.

con giap 2
Ảnh minh họa: Internet

Bản mệnh chỉ cần tập trung làm tốt công việc hiện tại cũng kiếm được bộn tiền. Với người làm công ăn lương, khó khăn công việc được tháo gỡ, các mối quan hệ với lãnh đạo, đồng nghiệp thêm phần hài hòa, được cấp trên đánh giá cao và đề bạt thăng chức, đề xuất tăng lương. Vận may đến bất ngờ, đường tài lộc trở nên vô cùng suôn sẻ, cuối năm tuổi Tuất làm chuyện gì cũng hanh thông, đạt được mong ước.

Tuổi Mùi

Tử vi 2 ngày cuối tuần, trên phương diện tài lộc của người tuổi Mùi có dấu hiệu phát tài khá rõ. Ngoài thu nhập từ công việc chính, những khoản thu phụ, nghề tay trái cũng rủng rỉnh chẳng kém. Một số công nợ trước đây được xử lý triệt để, bạn dư khả năng tích lũy một khoản kha khá cho riêng mình. Dù bạn làm ăn trên lĩnh vực nào đi nữa thì tiền bạc cũng dồi dào, kinh doanh buôn bán phát lộc, thu nhập tăng lên đáng kể.

con giap 3
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Mùi gặp vận may trên con đường kiếm tiền, dù Chính Tài hay Thiên Tài cũng đều có thu hoạch đáng kể, chuyện làm ăn cũng "được mùa" dễ "trúng mánh". Chỉ cần bạn giữ được ý chí quyết tâm ban đầu và đừng quá tham lam thì sẽ có thể gặt hái được nhiều tài lộc, không thiếu tiền mà đếm. 

(*) Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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