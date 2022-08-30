Cuối tháng 8, đầu tháng 9/2022, 3 con giáp vận may gõ cửa, thoát khỏi vận xui, đón phúc khí về đầy tay, niềm vui liên tục ập đến, sự nghiệp thăng hoa, giàu sang như hổ mọc thêm cánh

Tâm linh - Tử vi 30/08/2022 14:11

Tử vi 12 con giáp chỉ rõ, 3 con giáp dưới đây tài lộc chạm đỉnh vinh hoa, đuổi sạch vận xui, vận may kéo đến, cuộc sống nhiều niềm vui mới.

Tuổi Tỵ

Tử vi học có nói, thời gian cuối tháng 8 đầu tháng 9 dương lịch sắp tới, cuộc sống tuổi Tỵ có nhiều bước chuyển biến vượt bậc. Từ sự nghiệp, tài vận đến đời sống tinh thần đều có nhiều hỷ sự. Đây chính là giai đoạn hoàng kim trong năm, tuổi Tỵ cần phải biết bình tĩnh nắm bắt cơ hội, phát huy tiềm năng vốn có để xây dựng mọi thứ thật viên mãn. 

Người tuổi Tỵ có sao tốt chiếu mệnh nên thoát khỏi vận xui, mở cửa đón vận may. Nhiều cơ hội tăng thêm thu nhập đến với họ. Người làm công ăn lương nhờ các mối quan hệ tìm được công việc phù hợp với năng lực của bản thân. Người làm kinh doanh cũng tìm được nguồn hàng tốt, chốt được những hợp đồng quan trọng.

Con giáp tuổi này không những làm đâu thắng đó mà còn có cơ hội để thay đổi cuộc đời của mình chỉ sau một đêm, chuyện kiếm tiền thời gian này của tuổi Tỵ chỉ trong chớp mắt. Với khả năng nhạy bén hơn người, người tuổi Tỵ sẽ tha hồ gặt hái thành quả, chuẩn bị đón nhận sự giàu sang, đại cát đại lợi.

Cuối tháng 8, đầu tháng 9/2022, 3 con giáp vận may gõ cửa, thoát khỏi vận xui, đón phúc khí về đầy tay, niềm vui liên tục ập đến, sự nghiệp thăng hoa, giàu sang như hổ mọc thêm cánh - Ảnh 1
Tử vi học có nói, thời gian cuối tháng 8 đầu tháng 9 dương lịch sắp tới, cuộc sống tuổi Tỵ có nhiều bước chuyển biến vượt bậc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Cuối tháng 8 đầu tháng 9 dương lịch sắp tới, nhờ có sao may mắn chiếu mệnh, người tuổi Mão không chỉ có thể xua đi vận xui mà còn có được những bước tiến lớn trên con đường sự nghiệp và tài vận, giúp họ làm việc gì cũng suôn sẻ, thuận lợi, thu nhập cũng sẽ tăng lên, mọi chuyện đều đi theo chiều hướng tốt đẹp như bản thân mong đợi.

Vận khí của Mão trong giai đoạn này tăng lên gấp bội, vận thế khởi sắc, cuộc đời vô cùng tươi đẹp. Được nhiều cát tinh hội chiếu, vận quý nhân khởi vượng theo cấp số nhân từng ngày, nên Mão dễ dàng thoát khỏi vận xui, đón phúc khí về đầy tay. Từ công việc đến chuyện tình cảm, con cái đều thuận lợi.

Người tuổi Mão được sao tốt chiếu mệnh nên tài vận vượng hơn rất nhiều. Con giáp tuổi Mão nên nhớ rằng, mọi thành công trong cuộc sống cũng như công việc thường đến từ sự cố gắng, nỗ lực của chính họ. Thời gian tới, người tuổi Mão có nhiều tin vui gõ cửa, cuộc đời hứa hẹn sẽ sang một trang mới.

Cuối tháng 8, đầu tháng 9/2022, 3 con giáp vận may gõ cửa, thoát khỏi vận xui, đón phúc khí về đầy tay, niềm vui liên tục ập đến, sự nghiệp thăng hoa, giàu sang như hổ mọc thêm cánh - Ảnh 2
Cuối tháng 8 đầu tháng 9 dương lịch sắp tới, nhờ có sao may mắn chiếu mệnh, người tuổi Mão không chỉ có thể xua đi vận xui mà còn có được những bước tiến lớn trên con đường sự nghiệp và tài vận - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất ở thế “nước đẩy thuyền lên”, công việc thuận lợi, tài lộc dồi dào. Phương diện tài chính có hướng phát triển rất tốt, sinh lời sinh lộc, tiền bạc hanh thông. Đặc biệt, thời gian cuối tháng 8, đầu tháng 9 tới đây, con giáp này vận trình rực rỡ, phúc khí dồi dào, có cơ hội để chứng minh năng lực xuất sắc của mình.

Cuộc sống tuổi Tuất sẽ bước sang trang mới. Tuổi Tuất vốn là người chu đáo, khéo léo và tinh tế, biết lời ăn tiếng nói, coi trọng hòa khí trong mọi việc nên trong thời điểm này sẽ gặp được cơ hội tốt để đổi đời. Vận may ngay kế bên, cuối cùng mây mù khổ nạn cũng tan biến, tiền bạc dồi dào, nắm chắc cơ hội này, tuổi Tuất sẽ có sự nghiệp hanh thông.

Tuổi Tuất sẽ có sao cát tinh cao chiếu, giúp họ gặp được quý nhân phương xa, làm gì cũng được phù trợ và giúp đỡ khiến mọi việc trở nên suôn sẻ bất ngờ. Từ giai đoạn này đến cuối năm là lúc thích hợp để phát triển công việc, nếu kết hợp làm ăn với người khác cũng dễ dàng thăng hoa, bùng nổ về tài lộc.

Cuối tháng 8, đầu tháng 9/2022, 3 con giáp vận may gõ cửa, thoát khỏi vận xui, đón phúc khí về đầy tay, niềm vui liên tục ập đến, sự nghiệp thăng hoa, giàu sang như hổ mọc thêm cánh - Ảnh 3
Vận may ngay kế bên, cuối cùng mây mù khổ nạn cũng tan biến, tiền bạc dồi dào, nắm chắc cơ hội này, tuổi Tuất sẽ có sự nghiệp hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Sau ngày mai, 3 con giáp có cơ hội kiếm tiền cực lớn, đổi vận bất ngờ, gặt hái nhiều tài lộc, sự nghiệp thăng hoa, cuộc sống cải thiện.

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