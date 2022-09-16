Cuối tháng 8 âm lịch, trúng số độc đắc 99%, Thần Tài tấn công bất ngờ, chưa kịp hoàn hồn thì trở nên giàu có, tiền tỷ chật kho, năng lượng may mắn dồi dào

Tâm linh - Tử vi 16/09/2022 03:54

Vào cuối tháng 8 âm lịch, những con giáp dưới đây sẽ nhận được số tiền bất ngờ và may mắn ngập tràn.

Cuối tháng 8 âm lịch, trúng số độc đắc 99%, Thần Tài tấn công bất ngờ, chưa kịp hoàn hồn thì trở nên giàu có, tiền tỷ chật kho, năng lượng may mắn dồi dào - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Mão

Cuối tháng 8 âm lịch, hầu hết con giáp tuổi Mão sẽ gặp nhiều điều may, hợp vía Thần Tài. Người làm kinh doanh sẽ làm ăn phát đạt, được dự đoán trở thành ông/bà chủ giàu có. Những người làm công ăn lương thì hòa thuận với đồng nghiệp, nhận được thêm cơ hội hợp tác làm ăn.

Con giáp này cần chủ động và mạnh dạn hơn, chớ nên bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào trong sự nghiệp. Ngoài ra, với những công việc đã làm, họ cần xem xét lại nhiều lần để tránh sai sót. Người tuổi Mão dẫu gặp điều không may cũng được quý nhân giúp đỡ nên sẽ sớm tai qua, nạn khỏi.

Tuổi Sửu

Cuối tháng 8 âm lịch, vận trình của con giáp tuổi Sửu vượng phát. Dẫu gặp gian nan, thử thách họ cũng có thể vượt qua. Đồng thời trong tuần này, họ có năng lượng lạc quan, tích cực.

Tuần này là khoảng thời gian tốt để họ hợp tác làm việc trong các dự án công việc hoặc kinh doanh. Họ có thể được quý nhân quan tâm nên thuận lợi hơn trong công việc. Con giáp này làm việc chăm chỉ, cần cù lại tỉ mỉ nên có thể cải thiện thu nhập, rủng rỉnh tiền tiêu.

Tuổi Tuất

Cuối tháng 8 âm lịch, người tuổi này hợp vía Thần Tài, tài lộc dồi dào. Con giáp tuổi này làm công ăn lương ắt đạt được thành tích vượt bậc, có thể được thăng quan, tiến chức. Trong tuần này, họ có cơ hội phát triển tài vận cá nhân, nâng cao hiệu suất làm việc.

Tuy vậy, họ cũng cần tìm kiếm cơ hội tốt hơn cho mình, chớ nên ở mãi trong "vùng an toàn". Người làm kinh doanh thì công việc làm ăn, buôn bán có khởi sắc, gặp được nhiều khách hàng lớn, những thương vụ đều suôn sẻ.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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