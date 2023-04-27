Cuối tháng 4 dự đoán, 3 con giáp đến thời ‘khai vận tụ tài’, cuộc sống no đủ, sung túc, tiền đếm mỏi cả tay

Tâm linh - Tử vi 27/04/2023 11:48

Tử vi nói rằng, cuối tháng 4, những con giáp này đón nhận nhiều vận may và suôn sẻ, thuận lợi.

Tuổi Thìn

Những người tuổi Thìn cả đời chỉ mưu cầu quyền lực và sự giàu có. Do đó, con giáp này luôn cố gắng và nỗ lực không ngừng để tìm kiếm cơ hội thành công và xây dựng một cuộc sống đủ đầy sung túc.

Trong tử vi có nói, thời gian trước khó khăn thế nào không biết nhưng sang cuối tháng 4, tài vận của tuổi Thìn bắt đầu có những tín hiệu khởi sắc, cuộc sống được lên tầm cao mới. Đây được xem là cơ hội có một không hai trong cuộc đời nếu như tuổi Thìn biết nắm bắt.

Cuối tháng 4 dự đoán, 3 con giáp đến thời ‘khai vận tụ tài’, cuộc sống no đủ, sung túc, tiền đếm mỏi cả tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Con giáp Tuổi Sửu là một trong số những con giáp chịu thương chịu khó. Họ luôn nỗ lực và luôn cố gắng để có thể gặt hái được thành công, không ngừng tìm kiếm cơ hội tốt để có thể xây dựng cuộc sống viên mãn và đủ đầy.

Bước sang cuối tháng 4, tuổi Sửu sẽ có vận số đỏ, gặp may mắn trong nhiều chuyện, đặc biệt là con đường công danh, sự nghiệp. Từ thời gian này sẽ mang đến cho cuộc sống của Sửu nhiều thay đổi đáng kinh ngạc. Họ gặp nhiều vận may tới tấp, đón đợi một cơn mưa tài lộc.

Cuối tháng 4 dự đoán, 3 con giáp đến thời ‘khai vận tụ tài’, cuộc sống no đủ, sung túc, tiền đếm mỏi cả tay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Sự nghiệp của tuổi Tuất phát triển không ngừng cũng như tìm thấy nhiều điều mới mẻ khi sang cuối tháng 4. Con giáp này hội tụ đầy đủ điều kiện có thể thừa thắng xông lên, nắm bắt được cơ hội trời cho, làm giàu cho bản thân và gia đình.

Nhờ mọi nguồn lực giúp đỡ, tuổi Tuất có thể trở thành một trong số những con giáp giàu có nhất từ thời gian này. Cuộc sống của Tuất sẽ có nhiều chuyển biến tích cực sau thời gian tài vận khá “im lìm”. Tài chính của họ được cải thiện rõ rệt, cuộc sống có nhiều tin vui, có thể nói là thập toàn thập mỹ.

Cuối tháng 4 dự đoán, 3 con giáp đến thời ‘khai vận tụ tài’, cuộc sống no đủ, sung túc, tiền đếm mỏi cả tay - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 10 ngày cuối tháng 4, TOP con giáp ra ngõ đụng Thần Tài, vào nhà gặp quý nhân, công trạng chói lọi, phúc khí ngập tràn

Đúng 10 ngày cuối tháng 4, TOP con giáp ra ngõ đụng Thần Tài, vào nhà gặp quý nhân, công trạng chói lọi, phúc khí ngập tràn

Tử vi cho biết, trong 10 ngày cuối tháng 4, những con giáp này vô cùng may mắn cả tình duyên và tiền bạc.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi cuối tháng 4 tử vi ngày 24/4/2023 tu vi hang ngay tu vi 12 con giap tử vi hôm nay tử vi ngày mai con giap may man

TIN MỚI NHẤT

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Trong vòng 3 tháng (tháng 10, 1, 12), 3 con giáp được Quý Nhân cầm tay chỉ đường, tiến thẳng đến thành công, tiền tài vượng phát

Trong vòng 3 tháng (tháng 10, 1, 12), 3 con giáp được Quý Nhân cầm tay chỉ đường, tiến thẳng đến thành công, tiền tài vượng phát

Tặng vợ đôi khuyên tai sau chuyến công tác, tôi sững sờ trước lời thú nhận của cô ấy

Tặng vợ đôi khuyên tai sau chuyến công tác, tôi sững sờ trước lời thú nhận của cô ấy

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to