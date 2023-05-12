Cuối tháng 3 Âm lịch: 3 con giáp này bùng nổ vận may, vận đỏ dát khắp người, ôm TIỀN TỶ trong người là chuyện nhỏ

Tâm linh - Tử vi 12/05/2023 03:41

Dưới đây là những con giáp cuộc sống một bước lên hương, đụng đâu cũng ra tiền vào cuối tháng 3 Âm Lịch.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần có tính cách sôi nổi, giàu nhiệt huyết. Bản mệnh dám nghĩ dám làm, nói được làm được. Trong công việc, con giáp này rất quyết đoán. Đôi khi, họ cũng là người đa nghi, không tin tưởng vào những người xung quanh.

Tuổi Dần có tính cách khảng khái, thẳng tính, có những lúc sẽ nói lời khó nghe. Con giáp này muốn thành công trong sự nghiệp thì cần rèn luyện bản thân, ăn nói khéo léo hơn.

Cuối tháng 3 Âm lịch: 3 con giáp này bùng nổ vận may, vận đỏ dát khắp người, ôm TIỀN TỶ trong người là chuyện nhỏ - Ảnh 1
3 con giáp vừa có thời vận hanh thông, lại may mắn bất ngờ trong cuối tháng 3 âm lịch. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo rằng trong những ngày cuối tháng 3 âm lịch, vận may của tuổi Dần tăng lên gấp bội. Tâm lý của con giáp này có sự thay đổi tích cực. Bản mệnh tự tin, chủ động tìm kiếm các cơ hội phù hợp với bản thân. Con giáp này có thể thích nghi với hoàn cảnh, chịu được áp lực trong công việc cũng như cuộc sống.

Dù gặp khó khăn, bản mệnh cũng không nản chí. Tài lộc của tuổi Dần ngày một khởi sắc. Bản mệnh dễ gặp quý nhân phù trợ, đưa đường chỉ lối. Ngoài tiền lương, con giáp này cũng kiếm thêm nhờ buôn bán hoặc có nghề tay trái.

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Tuất đặc biệt chuyên tâm vào sự nghiệp. Không lúc nào con giáp này buông lỏng chuyện làm ăn và ngày càng tự tin trong công việc.

Vào cuối tháng 3 Âm lịch, con giáp tuổi Tuất ổn định sự nghiệp, cuộc sống thuận buồm xuôi gió. Công việc của họ ngày càng tốt đẹp, thẳng đường thăng tiến, phúc khí trong gia đình cũng dồi dào.

Nhờ đó, người tuổi Tuất có thêm dũng khí để dấn thân vào các thử thách mới. Tuy nhiên, những nỗ lực của họ cũng không uổng phí. Con đường phát triển của họ vô cùng thuận lợi, môi trường làm việc tốt như mong đợi.

Đối với người tuổi Tuất, thời điểm này là thời điểm hưng vượng nhất năm. Vì vậy, họ không cần làm gì khác ngoài việc biến những mơ ước thành hiện thực.

Tuổi Sửu

Cuối  này, vận may của tuổi Sửu sẽ lên "như diều gặp gió", nhất là ở khía cạnh mối quan hệ, tình cảm và gia đạo. Đây là thời điểm bạn sẽ có cơ hội mạnh tiếp xúc với bạn bè, đối tác mới để mở rộng con đường giao thiệp, làm ăn trong tương lai. Những mối quan hệ mới trong giai đoạn này hứa hẹn sẽ giúp bạn cất cánh, vì vậy đừng ngại ngùng mà hãy đón nhận thật tích cực nhé.

Cuối tháng 3 Âm lịch: 3 con giáp này bùng nổ vận may, vận đỏ dát khắp người, ôm TIỀN TỶ trong người là chuyện nhỏ - Ảnh 2
 Đối với 3 con giáp này, cuối tháng 3 Âm lịch là thời điểm hưng vượng nhất trong năm. Ảnh minh họa: Internet

Về mặt tình duyên, nếu như bạn chưa thể quên người cũ thì đây cũng chính là thời điểm không thể thích hợp hơn để "dứt áo quay lưng" và bắt đầu cho bản thân cơ hội gặp gỡ, tìm hiểu những đối tác tiềm năng mới.

Trong các mối quan hệ bạn bè cũng tương tự. Nếu có ai đó đối xử không tốt với bạn hoặc làm mất lòng tin của bạn, thì đây là thời điểm cần mạnh dạn bỏ họ lại phía sau và tiếp tục tiến về phía trước.

(*) Bài viết chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo!

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