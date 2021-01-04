Cuối tháng 11 Âm lịch vận khí xung thiên, 3 con giáp này phát tài phát lộc mua nhà sắm xe

Tâm linh - Tử vi 04/01/2021 19:00

Dưới đây là những con giáp may mắn vận khí xung thiên, phát tài phát lộc mua nhà sắm xe, tiền bạc tiêu hoài không hết vào cuối tháng 11 Âm lịch.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, Thân có vận khí xung thiên, tiền bạc đổ về như nước tha hồ tiêu xài không lo túng thiếu. Cuối tháng 11 Âm lịch, bạn sẽ được quý nhân nâng đỡ nên hễ bước ra đường là có lộc. Cuộc sống của bạn khá viên mãn, hanh thông, tài lộc đều thuận lợi, viên mãn hơn mong đợi. Thậm chí còn dư dả mua nhà sắm xe, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang như ý.

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Thân là con giáp may mắn tiền bạc chạm đỉnh - Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ may mắn về đường công danh, bạn còn vớt thêm nhiều cơ hội thoát ế trong chuyện tình duyên. Bạn có nhiều thời gian gặp gỡ đối tượng tốt nên có nhiều sự lựa chọn. Hãy chuẩn bị tinh thần thoát khỏi cuộc sống độc thân và có nhiều niềm vui hơn trong cuộc sống.

Tuổi Thìn

Theo tử vi mới nhất, Thìn là con giáp may mắn. Nhờ quý nhân nâng đỡ nên bạn tha hồ thể hiện tài năng tiềm ẩn của mình. Công việc không còn quá nhiều áp lực mà sẽ bước vào giai đoạn tốt, vượng sắc hơn. Thời điểm này, bạn có nguồn thu nhập khủng, tha hồ đếm không lo thiếu trước hụt sau.

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Thìn đón lộc lớn nhất trời ban - Ảnh minh họa: Internet

Vận trình của bạn có nhiều bước tiến triển tích cực, cả về tình duyên lẫn công việc. Hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều tin vui lớn nhất để thay vận đổi đời, làm giàu trong nháy mắt. Nếu có nhiều cơ hội đổ về trong thời điểm này, bạn cũng hãy nắm bắt tốt đừng lơ là mà đánh mất điều tốt đẹp đến với mình.

Tuổi Mão

Mão bước vào giai đoạn hoàng kim rực rỡ, tiền bạc chạm đỉnh tăng lên đều đều tha hồ tiêu xài. Thời điểm này bạn có nhiều biến động tích cực lẫn tiêu cực. Nhưng khó khăn nào rồi cũng qua, bạn sẽ có được cuộc sống giàu sang nhất trong thời kỳ phát tài này. Những người tuổi Mão có nguồn tiền dư dả, tha hồ mua nhà sắm xe, không còn lo lắng về bất cứ khó khăn, trục trặc nào vào cuối tháng 11 Âm lịch.

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Mão bước vào giai đoạn hoàng kim rực rỡ - Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm này, bạn được chiếu cố nồng hậu nên tiền bạc tha hồ tiêu xài, đổ về như mưa. Không còn phải túng thiếu trước sau, có nhiều cơ hội thăng tiến, đổi đời làm giàu. Hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều tin vui cực lớn trong thời điểm này.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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