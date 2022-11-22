Cuối tháng 11/2022, 3 con giáp nào gặp nhiều phúc phần, tiền tài vào ra vô kể?

Tâm linh - Tử vi 22/11/2022 16:10

Dù khó khăn nào, họ cũng cố gắng vượt qua.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn tính tình mạnh mẽ, kiên định và giàu nhiệt huyết. Họ là người cầu tiến, thích theo đuổi sự hoàn hảo. Họ luôn giữ được tư tưởng tích cực, hướng thiện. Ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn, họ vẫn luôn tin vào một ngày mai tươi sáng.Cuối tháng 12, người tuổi này có tài vận tăng vọt, cầu được ước thấy. 

Con giáp này nhận được nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp. Mọi dự định của họ đều trở thành hiện thực. Người tuổi này làm công ăn lương sẽ được giao những nhiệm vụ quan trọng, được lãnh đạo coi trọng và đề bạt. Người làm kinh doanh cũng tìm được nguồn hàng tốt, gặp được bạn làm ăn uy tín. Họ chốt được nhiều thương vụ sinh lời lớn. Làm việc chăm chỉ, nỗ lực hết mình, con giáp này có thu nhập tăng cao, túi tiền rủng rỉnh. 

Cuối tháng 12, người tuổi này có tài vận tăng vọt, cầu được ước thấy. Con giáp này nhận được nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp. Mọi dự định của họ đều trở thành hiện thực. Con giáp tuổi này làm công ăn lương sẽ được giao những nhiệm vụ quan trọng, được lãnh đạo coi trọng và đề bạt.

Người làm kinh doanh cũng tìm được nguồn hàng tốt, gặp được bạn làm ăn uy tín. Họ chốt được nhiều thương vụ sinh lời lớn. Làm việc chăm chỉ, nỗ lực hết mình, con giáp này có thu nhập tăng cao, túi tiền rủng rỉnh.

Tuổi Tý

Xem tử vi 12 con giáp cho thấy, tháng cuối năm, tuổi Tý sẽ có bước tiến vượt bậc. Con giáp này thoát khỏi vòng kìm kẹp của tiểu nhân, lại được quý nhân ưu ái nâng đỡ nên thăng tiến như diều gặp gió.

Cuối tháng 11/2022, 3 con giáp nào gặp nhiều phúc phần, tiền tài vào ra vô kể? - Ảnh 1
Trong tháng, bạn sẽ tiêu tốn kha khá tiền để sắm sửa đồ dùng. Tuy nhiên bạn không cần phải lo lắng bởi thời điểm này các khoản tiền thưởng, tiền lãi đổ về nhiều, túi tiền luôn rủng rỉnh.

Người độc thân trong tháng cuối cùng của năm Canh Tý sẽ nhận được tin mừng, nhanh chóng chấm dứt quãng thời gian đơn phương ngọt ngào mà đau khổ. Tin vui báo về cho thấy tình cảm 2 người sẽ tăng nhiệt nhanh chóng.

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, những người sinh năm Dậu thường là người giàu tình cảm, trung thực, đáng tin cậy. Họ rất hòa đồng, bao dung và độ lượng. Vì vậy, con giáp này thường được người khác quý trọng, yêu mến. Dù gặp thuận lợi hay nghịch cảnh, người tuổi Dậu đều giữ được thái độ điềm tĩnh. Dù khó khăn nào, họ cũng cố gắng vượt qua.

Cuối tháng 12, vận trình của người tuổi này lên như diều gặp gió. Họ được Thần Tài ban phát của cải nên công việc ăn nên làm ra, dễ sinh lời lớn. Nếu làm kinh doanh, môi giới, con giáp này có thể sẽ ký được hợp đồng lớn, gặp được khách hàng tiềm năng.

Trong khi đó, người làm công ăn lương cũng được cấp trên trọng dụng, tạo điều kiện để tiến xa hơn trong sự nghiệp.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo! 

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