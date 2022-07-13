Cuối ngày thứ 4 (13/7): Nước chảy chỗ trũng, Cát tinh tề tựu, 3 tuổi ăn lộc Tổ tiên, đổi vận đổi đời trong chớp mắt, giàu sang phú quý không ai sánh bằng

Nửa đầu năm 2022, tuổi Thìn gặp không ít gian nan do hạn năm tuổi gây ra, nhưng điều này không làm họ chùn bước trước những cơ hội đổi đời. Trong mọi tình huống, người tuổi Thìn luôn vững tâm, bình thản đối diện với các trở ngại. Qua hết giai đoạn khó khăn, thì cuối ngày thứ 4 (13/7) sẽ là khoảng thời gian vận khí của người tuổi Thìn tốt lên.

Theo các chuyên gia tử vi , giai đoạn này, tuổi Thìn sẽ được quý nhân đưa đường dẫn lối, công việc được hanh thông, suôn sẻ. Đặc biệt, đối với những người tuổi Thìn đang kinh doanh, đầu tư, thời gian tới cũng sẽ có cơ hội để phát triển, từng bước gia tăng thu nhập, ổn định tài chính cá nhân.

Người tuổi Ngọ thông minh, hoạt bát, nhanh nhẹn. Họ có ước mơ, hoài bão, khát khao bay cao, bay xa. Họ cũng rất lương thiện, đối nhân xử thế đâu vào đấy nên được mọi người yêu mến, giúp đỡ.

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Cuối ngày thứ 4 (13/7), con giáp này sẽ đến thời hoàng kim, sự nghiệp vững chãi, thành công rực rỡ trên đường công danh. Nếu những người này tự mình nỗ lực, xây dựng nền tảng kinh tế vững chắc, vị thế trong sự nghiệp sẽ được nâng cao. Cũng nhờ vận son tiền bạc mà người tuổi Ngọ có thể mua nhà, tậu xe, tài sản gia tăng đáng kể.

Tuổi Mão

Mão chăm chỉ, chịu khó, tuy không phải là người quá thông minh nhưng lại luôn được người khác yêu mến, trợ giúp. Lý do bởi Mão không bon chen, sống hòa thuận, vui vẻ với đồng nghiệp. Cũng vì điều này mà cấp trên đánh giá ban khá hợp vị trí lãnh đạo.

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Đi làm có quyền lại có tiền, được tăng lương, thăng quan tiến chức khiến cho tuổi Mão thực sự cảm thấy mãn nguyện. Hơn nữa cũng là người biết cách chi tiêu nên Mão thường chẳng mấy khi dùng đến tiền lương của mình. Số tiền mà bạn dành dụm được thật sự đã quá nhiều, có thể tính đến chuyện đầu tư làm ăn lớn nhé.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.