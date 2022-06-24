Cuối ngày mai 25/6: Cục diện Mộc khắc Thổ, những con giáp này gặp trắc trở trong tình duyên, vận trình kém hanh thông, kẻ trong bóng tối quấy phá, bản mệnh gặp chuyện không vui

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Bảy ngày 25/6/2022 ngày mai, Mão Thìn tương hại khiến cho các vấn đề về cảm xúc trở thành một thách thức với tuổi Mão. May mắn thay, con giáp này có gia đình ở bên, họ sẵn lòng sẻ chia và hỗ trợ. Nhờ thế, những thời khắc khó khăn sẽ qua đi một cách dễ chịu hơn là bản mệnh suy nghĩ.

Ngoài ra, ngũ hành xung khắc dự báo có thể vấn đề liên quan tới tiền bạc sẽ khiến tuổi Mão buồn phiền, stress, ảnh hưởng tới sức khỏe . Nếu cần, con giáp này nên xin sự trợ giúp từ những người xung quanh để tìm ra giải pháp cho vấn đề của mình.

Tuy nhiên ngày mới nhắc nhở tuổi Mão đừng trói buộc mình vừa những trách nhiệm, bổn phận, nếu muốn có những phút rảnh rang và vui vẻ. Hãy gạt bỏ những muộn phiền, âu lo sang một bên và hướng tới những giá trị tích cực của đời sống , bản mệnh sẽ thấy rằng rồi từ từ những lo âu ấy sẽ được xoa dịu.

Mão Thìn tương hại khiến cho các vấn đề về cảm xúc trở thành một thách thức với tuổi Mão - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Sửu Thìn Tương Phá ảnh hưởng tiêu cực tới kết quả của con giáp tuổi Sửu trong ngày mai. Nếu có cảm giác hồ nghi những quyết định mà mình đã đưa ra, hãy cho mình thời gian để ngồi lại, tự xem xét mọi việc và đưa ra những kết luận cho riêng bạn, trước khi có chọn lựa tiếp theo nhé.

Người tuổi Sửu đang có rất nhiều chuyện không vui vì vậy mà bạn không thể để người khác nhúng tay vào được. Con giáp này sắp tới sẽ phải đánh đổi nhiều thứ cho những gì mà mình đang mơ ước.

Thổ khí vượng ảnh hưởng tới sức khỏe của bản mệnh khiến bạn thường xuyên mệt mỏi, thiếu tinh thần làm việc. Bạn nên nghỉ ngơi sớm và cố gắng có một giấc ngủ sâu vào ngày mai nhé.

Người tuổi Sửu đang có rất nhiều chuyện không vui vì vậy mà bạn không thể để người khác nhúng tay vào được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Bảy ngày 25/6/2022 ngày mai, sự nhẫn nại quả thực là một yêu cầu cần phải có với tuổi Ngọ. Đừng vội vàng đưa ra bất cứ quyết định nào cho đến khi thực sự hiểu rõ vấn đề và biết mình cần phải làm gì.

Nếu thiếu chủ động, bản mệnh sẽ vô cùng bất ngờ với những thay đổi chóng vánh diễn ra. Và tốt nhất hôm nay bản mệnh nên trì hoãn các việc quan trọng, nên dành để vào một thời điểm khác thuận lợi hơn cũng như đã được chuẩn bị chu đáo hơn.

Chỉ vì tuổi Ngọ đang có nhiều người vây quanh nên người bạn đời của bạn có thể ghen tuông đấy nhé. Tuổi Ngọ sẽ sớm tìm được công việc mong muốn mà thôi, đừng lo lắng gì cả. Con giáp này đang có nhiều khoản chi tiêu nhưng không kiếm được thu nhập.

Nếu thiếu chủ động, bản mệnh sẽ vô cùng bất ngờ với những thay đổi chóng vánh diễn ra - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo